ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проф. Владимир Чуков: Предупрежденията за евакуация на Газа пораждат нови въпроси
"Почти ден след атаката вече излизат подробности, които показват разногласия между военното и политическото ръководство на Израел. Международната общност – включително и президентът Доналд Тръмп – не прие действията позитивно“, каза Чуков.
Според него 18-месечният процес на преговори, водени чрез Катар, не е дал резултат. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е категоричен, че ще изпълни обещанието си да преследва всички, свързани с терористичните актове от 7 октомври. "Първият ешелон на политическото ръководство на Хамас вече не е нужен, Израел смята да преговаря единствено за заложниците“, обясни арабистът.
Особено внимание предизвика реакцията на САЩ. "Израел е информирал Вашингтон едва след като самолетите вече са били във въздуха. Това е практика на Тел Авив, но поставя САЩ в тежка ситуация спрямо Катар, който първо обяви край на посредничеството, а часове по-късно промени позицията си“, поясни Чуков.
Експертът заяви, че предупрежденията за евакуация на Газа също пораждат нови въпроси. Той уточни, че официален план няма, но в публичното пространство се говори за масово преместване на жителите към южната граница с Египет – сценарий, който може да нагнети напрежение в региона.
"Хамас получи ясен червен картон – не само от Израел, но и от палестинската автономия и голяма част от региона. Въпреки това изкореняването на организацията няма да стане бързо, нито само със сила. Ще са нужни образование, убеждения и дългосрочни политики“, подчерта пред bTV Чуков.
Кой ще поеме контрола върху Газа след евентуално изтегляне на Израел – остава открит въпрос, според експерта. Саудитска Арабия, ЕС и редица арабски държави настояват това да бъде палестинската автономия, но Тел Авив не е съгласен.
"Картината се променя динамично – вече има срещи между турски и катарски представители за обсъждане на отговора на ударите. Регионът е в изключително деликатен момент“, обобщи проф. Чуков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 376
|предишна страница [ 1/63 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: