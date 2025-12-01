Българският патриарх се държи като политическа фигура и заема определено пристрастни позиции. От момента, в който Даниил стана Видински митрополит, той заема проруски позиции, които защитават агресията на Русия срещу Украйна, или оневинява комунистите за техните престъпления. Това каза заместник-председателят на Столичния общински съвет проф. Вили Лилков, който е автор на книги за жертвите на Народния съд и на атентата в катедралния храм "Св. Неделя“ през 1925 г. внаТой определи като неочаквано изказването на Българския патриарх в обръщението му към Върховния касационен съд по повод 145 години от основаването на съда, в което той призовава българския народ да намери сили да прости на виновните за Народния съд. "Може би той трябваше да се обърне към българите на 2 февруари по повод годишнината от присъдите, извършени от Народния съд и масовото убийство, което се извършва през 1945 г. Имаше възможност да се обърне и през април, когато се навършиха 80 години от кървавия атентат в църквата "Света Неделя“. Той имаше поводи, в които да се обърне към виновниците за тези престъпления и да поиска от тях първо покаяние, а след това – прошка от наследниците на жертвите и от хората, които през всичките години от идването на комунистите на власт не са приемали тяхното управление и извършените жестокости“, коментира Лилков.След 9 септември 1944 г. започва разрушаването на Българската православна църква по план, заимстван изцяло от Съветския съюз, където непосредствено след Октомврийската революция започва погром над Руската православна църква. "Стотици свещеници са избити непосредствено след 9 септември, стотици минават през концлагери и са отстранени от църквата. Има една разработка на "Държавна сигурност“ от 1948 г. за действия срещу БПЦ, в която се поставят няколко задачи: финансово изтощаване на църквата, замяна на "непослушните“ владици и свещеници с "лоялни на църквата“ и ред други репресивни мерки. Този подход води до тотална подмяна на БПЦ, силно ограничаване на нейните функции и възможности да работи, финансово изтощаване и непрекъснат контрол, смяна и подбор на свещениците и владиците. Нашата църква след 1944 г. е разгромена и след това подменена и поставена изцяло под контрола на "Държавна сигурност“ и на БКП. Това се извършва изцяло по съветски модел“, разказа Лилков.Повечето от митрополитите след 1989 г. имат досиета на агенти на "Държавна сигурност“. "Опитите да се налагат хора, лоялни на Русия и на бившите служби, съществува и до днес. За съжаление, нашият патриарх е продължител на тази политика“, допълни Вили Лилков.