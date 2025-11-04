Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Проф. Васил Проданов: Приех наградата много въодушевено и емоционално
Автор: Цоня Събчева 13:23Коментари (0)37
©
Получих Почетния знак на президента с удовлетвореност. Приех наградата много въодушевено и емоционално. На върха на моя живот това наистина ражда удовлетворение. Това каза член-кореспондент проф. Васил Проданов – директор на Тракийския научен институт, дългогодишен директор на Института по философия към БАН и преподавател в УНСС, член на СИНПИ, в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“

Той бе удостоен с Почетния знак на президента във връзка със забележителния му принос в развитието на съвременната философска мисъл, дългогодишната му научно-преподавателска дейност, както и за изключителните му заслуги към българската наука, философия и обществено развитие.

За дългият му четири десетилетия преподавателски живот той има хиляди студенти и 20 докторанти, успешно защитили дисертации. "Има много популярни и публични личности, министри, анализатори, висококвалифицирани специалисти и аз ги чувствам като свои интелектуални деца. През дългия си научен живот съм получавал десетки награди на различни равнища, от различни институции не само в България, но и от чужбина“, сподели проф. Проданов.

Младите поколения днес имат различни интереси и различни когнитивни характеристики от тези на предходните, отбеляза той.

Това е резултат от бързо настъпващите промени във всички сфери на човешката дейност.

"Едно от смущаващите неща е, че с възхода на съвременните дигитални медии рязко се промениха и когнитивните характеристики и интересите на младите поколения, техните знания, това, от което се интересуват. До края на миналия век аудиториите се пълнеха със стотици студенти, които слушаха и записваха много внимателно. След това започнаха промени в техните знания.

Последните поколения студенти, на които съм преподавал, израснали във времената на дигиталните технологии, не могат да задържат вниманието си повече от 5-6 минути. Това е кошмар! Неслучайно в глобален план се говори как да се контролират тези процеси, тъй като те имат последствия за интелектуалното развитие“, коментира проф. Проданов.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
09:53 / 02.11.2025
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
15:47 / 02.11.2025
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
13:32 / 02.11.2025
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
10:44 / 02.11.2025
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
09:24 / 02.11.2025
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
13:31 / 02.11.2025
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
16:38 / 02.11.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Турция модернизира отбранителната си индустрия
Масово нападение с нож в британски влак
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: