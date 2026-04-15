Бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, че още няма информация дали ще има военен парад за Деня на българската армия - 6 май и дали, ако има, ще включва преминаването на военна техника и на F-16 включително.
"Би било много странно и жалко, ако F-16 не могат да минат на един полет на площада на 6 май - Денят на българската армия", това каза в интервю за за News.bg - проф. Тагарев.
"От договорните 8 самолета, договорените и платените през 2019 година вече са тук. Въобще не може да се каже, че изтребителите са на чертежи, тук са, а някои хора са успели да ги видят как летят. Странно е защо не виждаме една по-сериозна летателна подготовка и поемане на част от дежурствата за air policing", изтъкна бившият министър на отбраната.
Тагарев посочи, че е имало технически отказ на един от самолетите, който е бил отстранен. Не може да се говори, че има технически проблеми с F-16, уточни бившият министър на отбраната.
Притеснителното се оказа отлагането на вторите осем изтребителя F-16 без публично да бъде представен график за доставките им.
"Мен ме разпъваха на кръст защо самолетите закъсняват, защо закъснява подготовката на авиобазата, но се оказа, че две години по-късно се наляха още пари за инфраструктурата на F-16, но все още има пропуски. Готова ескадрила от 16 самолета скоро няма да имаме, тъй като и заради забавянето, но за мен до този момент трябваше да изпълняваме функцията за air policing с новите самолети", допълни проф. Тодор Тагарев.
Според него няма да се наложи да бъдат поръчвани други изтребители, които да бъдат по-нови, докато дойдат всички F-16.
"Логиката би трябвало да бъде, че ще разчитаме дълго време на самолетите. F-16 e модерен изтребител, с модерна електроника, с радарна система - много по-модерна от предните версии на F-16. Самолетът е толкова голям, че не би трябвало да имаме проблем да разчитаме на него в продължение на 40 години", смята бившият военен министър.
Проф. Тодор Тагарев добави, че това, което е прочел в годишния доклад на въоръжените сили е, че все още има проблем в подготовката на инфраструктурата за изтребителите F-16, в ускоряване на проектантска дейност, координиране на строителни и ремонтни дейности и др. Това би трябвало да бе свършено до 2021 година, проектите да бъдат ясни, да бъдат добре координирани, а постоянно се появяват нови идеи, за нови искания и проблеми в координиране на изпълнението им, посочи той.
Проф. Тодор Тагарев добави още, че летящите самолети MиГ-29, които изпълняват бойно дежурство, не са в добро състояние.
Бившият министър на отбраната увери, че няма никаква причина България да остане без капацитет за носене на бойно дежурство, освен ако няма някакви проблеми в управлението на този процес. "Колкото и да са малко изтребителите, ние носим до момента такова дежурство с МиГ-29, а освен това имаме още осем самолета. Има подготвени пилоти, инженери и техници и няма причина да се притесняваме, че ще останем без бойно дежурство", успокои проф. Тодор Тагарев.
