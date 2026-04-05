"Случаите на морбили в страната нарастват, но засега няма признаци за бързо епидемично разпространение". Това заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев в ефира на "Събуди се" по NOVA.

По думите му броят на заболелите се покачва, но темпът на разпространение не се удвоява бързо – фактор, който към момента се приема като относително положителен знак. Той припомни, че при предишни епидемии в страната са регистрирани десетки хиляди случаи и предупреди, че подобен сценарий може да бъде избегнат чрез активна имунизация. "Ако неваксинирано дете е било в контакт с болен и се ваксинира в рамките на три дни, вероятността да се разболее е много малка“, посочи той.

Кантарджиев подчерта необходимостта всички неваксинирани деца да бъдат имунизирани. Според него именно тези групи са причина за локални огнища на заболяването.

Макар заболяването често да протича леко при деца, професорът предупреди за възможни сериозни усложнения – включително възпаление на белите дробове и редки, но тежки увреждания на нервната система. Той отбеляза, че дългосрочното усложнение склерозиращ енцефалит може да доведе до тежки неврологични поражения и дори смърт.

Проф. Кантарджиев определи като положителна инициатива предложението на Министерството на здравеопазването за безплатни грипни ваксини за деца от 6 месеца до 7 години, както и за деца с хронични заболявания до 17 години. Той обясни, че грипната ваксина не всеки път предотвратява заразяване, но значително намалява риска от тежко протичане на заболяването.

Според експерта най-голям риск имат деца с хронични заболявания и често боледуващи от респираторни инфекции. Той препоръча засилване на имунитета чрез закаляване и повече време на открито при подходящи условия.

Кантарджиев обясни, че назалната грипна ваксина е по-удобна за приложение и създава локален имунитет в носната лигавица, който блокира вируса още при навлизането му в организма. По думите му този вариант е предпочитан от много родители и може да повиши обхвата на имунизацията.

"На 1000 болни от морбили, на 1 му се засяга мозъкът. Лошото са цифрите, децата за по-уязвими, но нямаме усложнения, на няколкостотин болни - 1 прави възпаление на белия дроб", уточни лекарят.