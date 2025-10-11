ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Тодор Кантарджиев: Лятото беше дълго, затова очаквам грипът да дойде по-късно
"Грипен вирус от групата B – от 2020 го няма. И не забравяйте, че и във ваксините го няма. Вече има противогрипна ваксина, която е тройна, не четворна. А и Ямагата го няма", обясни професорът в ефира на БНТ и добави:
"Това е нормално, очаквано явление, защото грипните вируси са изключително изменчиви."
Проф. Кантарджиев припомни, че подобно изчезване на вирусен щам е възможно поради конкуренция между различните вируси:
"Когато преобладава един вирус в обществото, той измества другите. Така стана и с ковида – по време на пандемията грипът почти изчезна. След пандемията нещата се върнаха към обичайното. Грип А и Б отново циркулират, но Ямагата не се е появявала от пет години."
Според професора, тази година у нас се предлагат френска и холандска ваксина, като разликата между тях не е съществена:
"Тривалентната ваксина е напълно достатъчна на този етап. По предложение на СЗО именно тя се препоръчва за възрастните над 65 години", обясни той.
"Съветвам хората да се обадят на личните си лекари и да се запишат за имунизация, когато ваксините пристигнат – очакваме около 500 хиляди дози до края на октомври. Назалните ваксини са само за деца от 2 до 18 години. Ако миналата година детето е било имунизирано, сега е достатъчна една доза. За първи път – две, с интервал от месец", уточни професорът.
Тази година, по думите на Кантарджиев, грипният сезон вероятно ще настъпи по-късно.
"Лятото беше дълго, затова очаквам грипът да дойде по-късно. В България винаги зависи кога ще се приберат нашите сънародници от Западна Европа – те често го донасят оттам, отбеляза той.
В момента, според него, циркулират други респираторни вируси – риновируси, аденовируси, метапневмовирус и бокавирус, които обикновено се изместват от грипа към края на ноември.
По данни на Националния център, през последните четири седмици има около 200 регистрирани случая на COVID-19 седмично, но реалният брой вероятно е няколко хиляди.
"Това не ме плаши. По време на пандемията имахме десетки хиляди на ден. Сега случаите са 10 пъти по-малко от миналата година по това време", посочи Кантарджиев.
Професорът призова да се помисли за имуноподготовка преди зимата:
"Две седмици, откакто не ни вижда слънце, може да започнем витамин D. А за пробиотици – не един и същи дълго време. По-добре е да ги сменяме. Сега е моментът за туршии и ферментирали храни. По-хубаво от туршията и киселото зеле няма!", заяви Кантарджиев.
