|Проф. Татяна Дронзина: Путин се яви легитиматор на китайската визия
По думите й ШОС все повече лансира идеята си за един многополюсен свят, като отхвърля западния модел за еднополюсна хегемония. "Организацията създава визията за един международен ред, където различните центрове на сила ще съществуват паралелно, но не за сметка един на друг. Това подчерта вчера Путин в интервюто си след приключването на всички церемонии", заяви Дронзина.
Според екпертът, Владимир Путин и Си Дзинпин са си разпределили ролите в събитията:
"Президентът Си беше домакин и център на вниманието - той откри срещата, говореше за нов тип международни отношения и за ролята на ШОС като платформа за многополюсен свят. Той изгради своя образ като икономически визионер, който акцентира върху инициатива "Един пояс – един път“, говори за инфраструктурни проекти, за инвестиции, за банки, за взаимна свързаност и други.
В същото време ролята на Владимир Путин беше различна. Той беше партньор по сигурността, тъй като изведе на предан план въпросите на борбата с тероризма, военната координация и противопоставянето на Запада, който той често отъждествяваше с НАТО. Освен това, той се прояви като енергиен и геополитически играч, като подчерта значението на руските енергийни ресурси, транспортните коридори за свързването на Евразия", смята тя.
Проф. Татяна Дронзина припомни, че в двустранните разговори между Китай и Русия беше подписан сериозен пакет от документи, включително отнасящи се до строителството на втория газопровод "Силата на Сибир-2“.
"В крайна сметка Путин се яви нещо като легитиматор на китайската визия. Присъствието и речите му показаха, че Русия подкрепя китайското лидерство в ШОС и също залага на многополюсния модел", коментира още тя.
