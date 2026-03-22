Проф. Светослав Малинов: Радев в момента не печели нови избиратели
Относно заявените приоритети в програмата на "Прогресивна България" експертът каза, че няма как само от нея да се разбере в детайли как ще бъдат постигнати целите. "Имайки предвид дългото чакане на тази формация, мисля, че голяма част от хората просто са решили да дадат гласа си за Румен Радев и биха се отказали само ако видят нещо много фрапиращо, противоречащо на техните идеи и очаквания. Такова за сега няма", допълни той.
"Няма обаче и позитивна динамика. Аз не мисля, че Радев в момента печели нови избиратели и разширява влиянието си. Застинали са. Застинали са партиите. Може би това е правилно, имайки предвид състоянието на техните избиратели. Мнозинството обаче за сваляне на този модел, който беше наречен Борисов - Пеевски, е на лице. И то ми се струва абсолютно сигурно в Народното събрание. Въпросът е точно как ще се разпредели това мнозинство между кои партии", каза още проф. Малинов.
По думите му социологическите прогнози за ПП-ДБ са колебливи именно защото на политическия терен се е появил Румен Радев. "Той със сигурност не е бил в коалиране, каквото и да е с Пеевски и Борисов, което беше основната повеля на площада - двамата да бъдат свалени. Ето защо, когато влиза нов играч, който не е бил в коалиция с тях, да не говорим и това, че е бивш президент, няма как всички, които са против тандема Борисов Пеевски, да не загубят", добави гостът.
Според проф. Малинов най-важната загуба в момента за българската партийна система може да се окаже БСП, защото те се борят за влизане в парламента. Както и преполовяването на "Възраждане". "Ето там имаме директно посягане върху традиционно гласували за тези две партии хора, което загатва и за профила на Радев. Докато ПП-ДБ просто не печелят нови гласове от протеста, може да се окаже, че са спечелили, но не достатъчно накрая. Защото, както се казва за ПП-ДБ и 15% е много, имайки предвид резултатите от предишните избори", каза още той.
