ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Станимир Карапетков: Експертизата по делото "Сияна" е изготвена по "най-съвременна методика"
© БНТ
"Тази експертиза, според мен, е образец за работата ни. Тя представлява даже един научен труд“, каза той и подчерта, че използваната методика е "най-съвременната“, като част от нея "даже не е публикувана“ в негови учебници.
Проф. Карапетков отрече да има конфликт на интереси с адвокат Явор Нотев. По думите му много по-късно в делото "Сияна" е научил от медиите, че Нотев е станал адвокат в процеса.
Инж. Карапетков бе категоричен, че никога не е планирал да си прави отвод по делото "Сияна".
"Никога. Аз съм правил всички сложни дела“, заяви пред БНТ проф. Карапетков.
"Ако нямаше тези атаки срещу мен, щях да постъпя както със всички дела – да свършат бързи и точно.“
Още по темата
/
Бащата на Сияна: Започва гаврата. В моргата ти подават визитки. Пред "Пирогов" стои "дежурна" G-класа. Някои родители подписват
05.02
Сарафов разпореди проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен по делото за катастрофата със Сияна
26.11
Още от категорията
/
Калин Стоянов: Новият служебен кабинет "Йотова-Сорос-Петрохан" направи опит да потули този огромен педофилски скандал
09:28
Политолог: Ако целта са честни избори, първата стъпка трябва да бъде смяна на шефовете на регионалните управления на полицията
18.02
Рая Назарян: Когато се питаме каква държава искаме, Левски неуморно ще ни повтаря "свята и чиста република"
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
По искане на Сарафов: ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен
21:22 / 18.02.2026
Слави Трифонов за служебния кабинет: Това правителство спокойно м...
21:22 / 18.02.2026
Антоанета Титянова: Българските институции работят професионално ...
20:58 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.