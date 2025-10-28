ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Румяна Коларова: Бюджетът няма да е цветя и рози
"Това е тема, която е отдавна обсъждана - от няколко месеца, ако не и от повече. Предполагам, че се търси някакъв вид парламентарен баланс", коментира политологът проф. Румяна Коларова.
Според директора на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев няма сериозна съпротива от страна на БСП.
Бъдещето на Бюджет 2026
"За бюджета се договаря рамка. Обсъждането на Тристранния съвет едва ли ще има решаващо значение. В зала ще се види реално какво напрежение има, какви са основните тесни моменти и т.н.", посочи проф. Коларова.
Според Станкушев опозицията е "клекнала" пред ГЕРБ.
"Малките опозиционни партньори гледат да оцелеят, защото при ранни предсрочни избори е ясно каква ще им е съдбата", заяви той пред Bulgaria ON AIR.
Стабилно ли е управлението
"В края на следващото лято няма да има предсрочни парламентарни избори. В момента имаме по-стабилна конфигурация. Но дали е в полза, или във вреда на управлението, ще видим при приемането на бюджета", каза проф. Коларова.
По думите ѝ първо трябва да се приеме бюджетът и след това може да се каже какви ще са перспективите пред държавата и пред гражданите.
"Всички знаем, че този бюджет няма да е цветя и рози. Това не е бюджет, който ще бъде посрещнат с аплодисменти", добави политологът.
Какво може да разклати правителството
"Както политиците няма да са много щастливи, така и гражданите няма да са. Има много неща, които могат да разклатят кораба. Наводнения, суша, по магистралите виждате какво става. От Пловдив до София не мога да стигна за четири часа", сподели Станкушев.
Той е на мнение, че има повишаване на степента на гражданска отговорност.
"Хората разбират, че има неща, които в конкретни моменти не трябва да се пипат, и това обяснява гражданското мълчание, което в момента е разумно", посочи директора на Антикорупционния фонд.
"В тази ситуация предсрочни избори са последното нещо, което се очаква", отбеляза проф. Коларова.
И според двамата никой не иска предсрочни парламентарни избори.
"Всички големи политически сили мерят динамиката на президента и мерят нещата така, че ако има предсрочни парламентарни избори, той да не бъде успешен", посочи Станкушев.
Проф. Коларова прогнозира, че ако се налагат предсрочни парламентарни избори, ще бъдат след президентските.
"Но ако партиите мислят стратегически, не трябва да са много скоро след президентските. Тогава Радев ще бъде подготвен да влезе със своя партия. Предсрочните избори са вариант за след две години", отбеляза политологът.
