Проф. Радка Аргирова: Новият субвариант на грипа напада не само горните дихателни пътища, но и белите дробове
Проф. Аргирова предупреди, че всеки симптом като суха кашлица, температура или болки в ставите "трябва да ни бъде една червена лампичка, че може би сме заразени с грип“. Тя е категорична, че самоизолацията за 3-4 дни е задължителна, а ключът към успешното справяне е ранното лечение. "До третия ден би било възможно напълно да бъде пресечена тази инфекция“, поясни тя пред NOVA, допълвайки, че след този срок често започва отключването на усложненията.
Въпреки че актуалният субвариант е изолиран в САЩ едва през юли и не е включен в тазгодишната ваксина, вирусологът успокои, че тя остава ефективна. "Антителата, които се изработват срещу вече установената формула, се оказват около 75% ефективни и срещу новия вариант“, сподели тя. Проф. Аргирова препоръча антивирусните препарати да се приемат и профилактично от останалите членове на домакинството, тъй като те имат директно действие върху компонентите на вируса.
Относно рисковите групи, тя посочи не само възрастните с хронични заболявания, но и децата и юношите, на около 7-16 г., които са основни разпространители. За финал вирусологът коментира и първите случаи на чикунгуня у нас, определяйки ги като симптом за глобалното затопляне. "Това е признак, който е много съществен за климатичните промени в света“, каза eкспертът и призова колегите си лекари винаги "да се мисли за това“, за да не остават подобни заболявания недиагностицирани.
