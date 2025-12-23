ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Рачев предупреди за сняг и поледици по пътищата
"Късно довечера, та дори и рано сутринта ще започне снеговалежът в югозападна България. Валежът започва от дъжд и след това масово ще го обръща на сняг. Тези, които пътуват - ако успеят утре до обед ще е най-добрият вариант, за да избегнат усложнената метеорологична обстановка. Има вероятност за поледица. Напълно оборудван трябва да е автомобилът", призова през bTV Рачев.
В останала част на Европа остава сравнително нормално време, като дъждът е по Средиземноморието. Снегът в планините у нас ще донесе нови 20 см.
След Коледа температурите ще се понижат, подчерта метеорологът, по Нова година ще има писти, които ще са готови за спускания. Декември си отива топъл, но около Нова година застудява.
В София ще завали дъжд рано сутринта в утрешния ден, точно на Коледа най-интензивни ще са валежите от дъжд в столицата. В Пловдив ще бъде топло по празниците, заяви Рачев.
На Пампорово ще вали сняг, може би към 20 см нов сняг. От началото на следващата седмица идват ледени дни с изцяло минусови температури.
