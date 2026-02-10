ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Рачев каза кога ще има затопляне и ще спре да вали
Тази сутрин е 0 градуса, но с вятъра усещането е за минус 7 градуса, допълни той.
Утре обаче ще се затопли с няколко градуса, а от четвъртък температурите в южните райони ще достигнат 10-12 градуса. След това отново ще има захлаждане.
"Общо взето февруари върви топъл и доста влажен месец. И сега някои станции са покрили месечната норма на валежите, а други ще го направят в петък“, каза Рачев.
Пореден циклон ще мине през България в петък и ще вали на много места. Ще бъде топло обаче и валежите ще бъдат от дъжд.
"Над 1500-1700 м ще вали сняг. Сега на места има над метър и половина сняг. Той ще се увеличава. Към края на февруари – началото на март е максималната височина над 1700 м“, поясни климатологът пред bTV.
В петък в най-югоизточната част на България ще бъде 10-13 градуса, докато в Северозападна България ще бъде по-хладно, но пак по-топло, отколкото е средната месечна норма за февруари.
По думите на Георги Рачев над цяла Европа времето е динамично и валежно.
Чак към 20 февруари се очаква смяна на общата атмосферна циркулация и евентуално промяна на времето – малко по-топло и не толкова влажно и дъждовно.
"Става студено от време на време – става за по-кратко време и с по-нисък дисонанс, така че глобалното затопляне е факт“, каза Георги Рачев.
На Боровец вали дъжд и сняг. Дъждът ще е в обедните часове, а през останалото време ще превалява сняг и ще трупа. В петък се очаква по-съществен валеж.
На Пампорово също се очаква снеговалеж, времето ще е студено – отлични възможности за зимни спортове, каза климатологът.
