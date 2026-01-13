ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Рачев каза кога се затопля
© bTV
По думите му времето ще е облачно, но остава сравнително топло за сезона.
"В Югозападна Българя не се очаква дъжд. В планините ще прехвърча сняг, ще духа силен вятър“, каза пред bTV Рачев.
"В София вече има положителни температури. Сряда до петък затопляне. В събота студен въздух леко ще понижи температурите уикенда“, посочи още климатологът.
От понеделник ни очаква "безизразно време“ – облачно и сравнително топло.
"Вторият голям процес - евентуално следващ циклон, се очертава около 24-25 януари. В неделя ще се разбере какво ще се случи“, каза проф. Георги Рачев.
В София средната януарска температура е малко под нула градуса. Топло е въпреки отрицателните сутрешни температури, уточни климатологът.
Още по темата
/
Адвокат за правния хаос при сметките за парното: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
10:02
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
09:03
Скиор загина в Пирин
12.01
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
10.01
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа. Шофьори съобщават за заледявания на Витиня и при Вакарел
10.01
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
10.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.