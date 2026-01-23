ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Рачев: Ще видим температури от 15-16 градуса, та дори се мъдрят и едни 17
©
"Ще има размръзване, защото ще става все по-топло и по-топло. Температурните аномалии са положителни над нормата. Студеният режещ вятър няма да го има“, посочи той.
"В понеделник на обед ще бъде поредният следващ средиземноморски циклон. Ще има оклюзионен фронт – нито ще е топло, нито студено, една така мешавица, свързана с валеж. Отива си януари месец малко по-топло от нормалното, предполагам, че така и ще завърши. И с достатъчно валежи – над нормата. Поне още две обстановки ни очакват в понеделник и в четвъртък, когато ще има валежи почти над цяла България“, коментира пред bTV проф. Рачев.
По думите му по-всяка вероятност ще видим и температури от порядъка на 15-16 градуса. Още днес се очаква покачване на температурите. Прогнозите са за 6 градуса по-високи температури от типичните за януари.
"Седмицата, която предстои ще бъде доста топло. А прогнозите са и за следващата седмица да се запази това разпределение", обясни климатологът.
"В източната част в Горнотракийската низина и в Северна България следващият петък на обед ще бъде 15-16 градуса, та дори се мъдрят едни 17°", коментира той и допълни, че през цялата следваща седмица минусови температури няма да има.
"Над 1500 метра ще вали хубав сняг - ще млати сняг и ще направи хубава снежна покривка", посочи професор Рачев.
Още по темата
/
АПИ: Близо 500 машини почистват снега по републиканските пътища, възможни са ограничения в движението на места
22.01
От 1 500 до 30 000 лева глоба за работодатели, които карат служителите си да работят при опасно ниски температури
20.01
Още от категорията
/
Доц. Ангел Джонев за изданието "Западните български покрайнини – история и перспективи": Говорим за около 10 века история
22.01
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
22.01
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекарство" срещу прекалено раздробения и блокиран парламент
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут – губим ...
22:34 / 22.01.2026
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 ев...
22:24 / 22.01.2026
Доц. Ангел Джонев за изданието "Западните български покрайнини – ...
21:37 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.