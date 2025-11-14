Днес на обед сме в голям сектор с доста топъл въздух. Но това ще се промени в понеделник, когато започва хубав пренос на студ от големите географски ширини от Северно море към централното Средиземноморие, съобщи климатологът проф. Георги Рачев по bTV.В понеделник срещу вторник ще свърши тази топла серия. Тази сутрин в София е ясно, чисто, свежо, докато на други места - хубава и доста интензивна мъгла.Не този понеделник, а следващия може да видим и една-две снежинки в София. Студът нахлува през Централна Европа.Но все пак този понеделник се очакват 20 градуса, преди да стане студено. Няколко дни ще си изживеем топлината, каза Рачев.Следващата седмица в София ще е доста влажна, но не като валежи, а като ниска слоеста облачност, мъгла, влажност на въздуха. В Боровец може би ще се образува снежна покривка, която да се задържи.