Проф. Рачев: От понеделник времето се променя, идва сняг
В понеделник срещу вторник ще свърши тази топла серия. Тази сутрин в София е ясно, чисто, свежо, докато на други места - хубава и доста интензивна мъгла.
Не този понеделник, а следващия може да видим и една-две снежинки в София. Студът нахлува през Централна Европа.
Но все пак този понеделник се очакват 20 градуса, преди да стане студено. Няколко дни ще си изживеем топлината, каза Рачев.
Следващата седмица в София ще е доста влажна, но не като валежи, а като ниска слоеста облачност, мъгла, влажност на въздуха. В Боровец може би ще се образува снежна покривка, която да се задържи.
