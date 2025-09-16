Новини
Проф. Рачев: Очаква ни лято в есента
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:41Коментари (0)59
© bTV
"Лято в есента“ – това ни очаква, с изключение на ранните сутрини, когато е осезаемо по-хладно. Това зааяви проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

"Ще си имаме пълноправна есен, но по-топла от нормалното – в момента сме 4 градуса над нормата“, каза още той.

И определи периода около 22 септември като "хубави празнични дни“, в които България и голяма част от Балканите ще бъдат топли и слънчеви - около 26 и 28 градуса. Можем да се отдадем и на почивка на морето по това време.

По думите му утре ще може да превали основно в североизточна България и "евентуално по нашето Черноморие“.

"Ще се получи един интересен ефект – физика на атмосферата и географията ще се срещнат и може да паднат едни хубави валежи, които са крайно необходими“, обясни той.

Проф. Рачев уточни, че количествата ще са малки:

"Дори да рукне дъжд, няма как всичкото това да се инфилтрира в почвата. Нужно е да вали няколко дни, почивка, и пак, и пак, за да се запълни дефицитът на влага.“

Според климатолога ни очакват леки колебания, но като цяло "по-топло от нормалното за края на месеца“.

"Ще видим едни, може би, последни 30 градуса на много места. След това тези 21–22 градуса не трябва да ни плашат, защото това е не само нормалното, но и по-топло време от нормалното за края на септември“, каза той.

"Октомври и ноември са валежни месеци, но ни чака по-топъл октомври с по-малко валежи и по-топъл ноември с по-малко валежи“, допълни професорът, цитирайки глобалните модели, които "като на партийно събрание - са единодушни“.






