Проф. Рачев: Не се очаква зимна обстановка по Коледа
Времето навлиза в сух период, но валежите през есента са били достатъчни и водоемите са добре запълнени, уточни той в ефира на bTV.
Антициклонът "Даниела“ е установен над България и голяма част от Южна Европа, което задържа високото атмосферно налягане и необичайно топлите температури на континента.
В много от държавите те са с около 4° над нормата за декември. Минималните температури в Европа остават положителни, а студено време се наблюдава само в части от Северна Америка и Сибир.
За София са възможни леки отрицателни стойности на 16 и 17 декември – около -1°, но зимна обстановка не се очаква. В дните преди Бъдни вечер времето остава необичайно топло и слънчево. Прогнозата за събота и неделя обещава приятни условия на открито, особено в планините, където слънцето ще бъде по-силно.
"Максималните температури ще се понижат леко, но остават над нормата. Дните ще бъдат типично есенни, без трайни студове. Въпреки подготовката за откриване на сезона, зимните курорти няма да могат да работят пълноценно – нужни са температури под минус 3–4 градуса, за да се поддържа изкуствен сняг", коментира проф. Рачев. Естествена снежна покривка също няма да има скоро.
След 14 декември се очаква леко захлаждане, но на фона на необичайно топлото време то няма да доведе до зимни условия. През следващата седмица мъглите вероятно ще намалеят, а в обедните часове времето ще остане приятно и ясно.
