Проф. Рачев: Късен плаж и вечерно върлуване

© bTV Септември започва с необичайно топло време – температурите в цялата страна са с около 4–5 градуса над нормата за сезона. Това каза климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.



"Усещането е дори за 7–8 градуса по-топло, особено в София, където нормално септемврийските дни са по-хладни“, каза професорът.



"Засега времето е перфектно – дори и сутрините са свежи, а следобед слънчево“, допълни той.



По думите му топлото време ще се запази поне до 1 септември и първия учебен ден, а валежи почти не се очакват.



Прекрасно време за празниците и почивка



В Пловдив, където на 6 септември ще се проведат празничните тържества, температурите ще достигат 30–31 градуса.



"Прекрасно време за едно хубаво празнично облекло и за посрещане на празниците на открито“, каза проф. Рачев.



По Черноморието условията също са отлични за късно море.



"Температурата на водата е около 25 градуса, слънчево е и плажовете са спокойни. Можете да се насладите на плажа без тълпи и шум“, отбеляза експертът.



"Времето е идеално за почивка. Нищо феноменално, напротив – прекрасно удължаване на сезона. След плаж, към 16:00 ч. бавно отиваш да се занимаваш с тихи игри, за да може вечерта да върлуваш така, както на теб ти се иска“, каза професорът.



В планинските райони времето остава приятно, с прохладни сутрини и слънчеви следобеди.



"В Юндола и Пампорово е изключително приятно време – дори заздравяващо сутрин“, каза Рачев. Той подчерта, че валежи практически няма, а ако се появят, ще са символични.



Европа също е по-топла



"На запад от нас е топло – в Мадрид, 30 градуса, Белград, 28–29. Навсякъде е топло, само в България остава по-хладно, но пак над нормата“, поясни климатологът.



Сушата остава проблем



Въпреки благоприятните условия за почивка, липсата на дъжд тревожи експертите.



"Дъждове засега няма, а това задълбочава кризата със сушата, която засяга много региони и селското стопанство“, обясни проф. Рачев.