ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Рачев: Голям антициклон ще окаже влияние
© bTV
"Голям антициклон ще окаже влияние на времето от понеделник. Над цяла Европа ще се установи сравнително сухо, сутрин леко хладно и свеж време. На обяд ще е топло“, обясни Рачев пре bTV.
Следващата седмица ни очаква слънчево време, с по-високи температурни от нормалното.
"Тази зима цяла България се радва на сравнително чист въздух. От 40 години не сме дишали толкова чист въздух. Трябва да продължим да се борим да става още по-чисто“, каза климатологът.
Топло ще остане цяла седмица - чак до 8 март.
Още по темата
/
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните за прогнозиране месеци заради голямата динамика
25.02
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем. В опасните точки има екипи
21.02
Още от категорията
/
Банкер: Голямата разлика спрямо бума през 2008 г. е, че тогава се отпускаха кредити без изискване за доказване на доходи
26.02
Празник е!
26.02
Зорница Славова, ИПИ: Две са мерките, които биха повлияли пряко икономическото развитие на общините
25.02
Лекар: В България нямаме скрининг, нямаме проследяване, онкопациентите се диагностицират късно
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Евростат с данни с инфлацията в България и останалите страни в ев...
22:31 / 26.02.2026
Земетресение разтресе съседите, усети се и в България
21:19 / 26.02.2026
"Лукойл България": Няма основания за безпокойство, продължаваме р...
20:58 / 26.02.2026
Катето Евро: Платих сметка за ток - 382 евро, а живея сама и има...
20:18 / 26.02.2026
Нидал Алгафари: Служебният кабинет подменя всичко, което може, за...
20:15 / 26.02.2026
Много лоша прогноза за наемите на жилища
19:30 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.