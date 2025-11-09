Проф. Попконстантинов: Българското не може да бъде затрито и изпратено в небитието

© Bulgaria ON AIR "Българското не може да бъде затрито и изпратено в небитието." Това заяви проф. Казимир Попконстантинов - един от най-големите български археолози и учени, открил най-стария надпис на кирилица в света и мощите на Св. Йоан Кръстител в Созопол.



"Ще оцелеем, но това трябва да го завещаем като дух, като вяра за идните поколения", подчерта още той.



На въпрос дали полагаме достатъчно усилия, за да пазим културното и археологическо наследство, проф. Попконстантинов отговори: "Добре е, че Людмила Живкова запали искрата. Но запалената искра, за съжаление, не се допусна толкова да се разгори, за да може и нашите съвременници, както учени, така и политици, особено политиците, да се загрижат повече за съхраняване на онова, което ни е завещала нашата българска земя - с онова богато минало".



"Някои казват: "Стига с това минало! Да гледаме настоящето", но без минало няма настояще. Няма и бъдеще", категоричен беше археологът пред Bulgaria ON AIR.



Проф. Попконстантинов си спомни и за 2010 година, когато той, заедно с екипа си, направиха едно от най-значимите археологически открития у нас – реликварий с част от мощите на Св. Йоан Кръстител.



В ефира той разказа за целия процес по търсенето и откриването на мощите. "И бях, и не бях изненадан", разкри ученият.