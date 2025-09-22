Новини
Проф. Пламен Павлов: По-голямата част от днешните политици не се интересуват от българска история
Автор: Цоня Събчева 22:44Коментари (0)2
Днес имаме всички условия да бъдем по-независими отвсякога. Самият факт, че членуваме в такива сериозни и авторитетни блокове, каквито са Европейският съюз и НАТО, гарантира нашата независимост. Крайно време е това да бъде проумяно от цялото българско общество, защото една съществена част от него се поддава на хибридната пропаганда. Това каза историкът проф. Пламен Павлов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

По думите му по-голямата част от днешните политици не се интересуват от българска история, тъй като в миналото се крият много отговори за настоящето и за бъдещето. "Днес политически спекуланти отново ще поставят въпроса, че сме зависими в момента от Брюксел, от Вашингтон, от НАТО, от Европейския съюз, а всъщност ние никога не сме били толкова независими, колкото в момента. В това отношение 1908 г. е заявка за бъдещето, която днес е факт, дори да не го осъзнаваме“, заяви проф. Павлов.

Политическият елит на България от края на ХІХ и началото на ХХ век също е имал своите недостатъци и грешки, но е бил воден от чувство за отговорност пред нацията и пред бъдещето на България, заяви историкът. "Визионери са и това е факт. В събитията от 1908 г. се чувства отглас от онова, което е сторил Стефан Стамболов, Константин Стоилов. Имаме 30 години, в които израства един елит на европейско равнище. Това се вижда от състава на самото правителство – става дума за ерудирани хора, патриоти, участвали много активно в политическия живот, включително в борбата за освобождение на Македония, развивали връзки с Бесарабия. От осемте министри имаме двама бесарабски и един македонски българин, а трима са от Източна Румелия. Това също е показателно, че една от водещите линии в обявяването на Независимостта е утвърждаването на Съединението“, посочи проф. Павлов.

Всички министри малко или много са били свързани с Македонския въпрос, отбеляза той. "Ген. Данаил Николаев е бесарабски българин, командир на рота в Опълчението, после командващ войските на Източна Румелия, с невероятен принос за самото Съединение – той е председател на Върховния македоно-одрински комитет. Михаил Такев, който е министър на вътрешните работи, има юридическо, но и военно образование. Той е един от хората, които действат много системно и последователно в ранната фаза на борбата за освобождение на Македония. Иван Салабашев, който е министър на финансите, е човек от европейска величина, учен, с докторат, защитен във Виена. Той е бил участник в Сръбско-турската война, т.е. в заключителния акорд на Априлското въстание. Т.е. националното единство е изключително силно застъпено в целия кабинет“, поясни проф. Пламен Павлов.

Ролята на българската дипломация при обявяването на Независимостта на България е много голяма. "Цар Фердинанд заслужава признание за това. Монархът спазва правилата на конституционния режим в България и действа в съгласие с правителството. Не бива да забравяме и кой е министър на външните работи – ген. Стефан Паприков, който е участвал в Априлското въстание като учител на 18 години в Панагюрище“, припомни историкът.

България действа много гъвкаво между двата оформили се геополитически блока. "Много вярно е преценена ситуацията в цяла Европа – няма нагласа за голяма война, получено е одобрението на Великите сили. На практика нашият политически елит, самото правителство съобразява действията си с Австро-Унгария и по този начин парира една велика сила. От друга страна действа достатъчно твърдо и към Османската империя и когато тя заплашва с военно решение, ние обявяваме мобилизация. Благодарение на двата Стамболовистки кабинета вече имаме и въоръжена армия, добре организирана, която е сериозна военна сила. Въпреки трагичния край на войните за национално обединение, никой не поставя под съмнение нашата независимост“, допълни проф. Павлов.

