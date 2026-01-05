Румен Радев да покани на "Дондуков“ 2 ГЕРБ-СДС и да им връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Не е изключено още днес да разберем кога това ще се случи.
Заявките на партиите са за предсрочни избори. Кога да ги очакваме според сроковете в Конституцията?
"Трудно е да направим прогноза кога ще бъде следващият предсрочен вот, тъй като в Конституцията има един двумесечен срок, в който президентът, след като е назначил служебното правителство, трябва да определи датата за провеждане на гласуването“, коментира преподавателят по конституционно право професор Пламен Киров.
"Нашият изборен процес е затворен от насрочването на изборите до момента на гласуването в рамките на два месеца. Стиковани са сроковете по Конституция със сроковете по Изборния кодекс - предвид на отделните изборни процедури, които трябва да бъдат извървени до деня на гласуването. Всъщност обаче може да се лавира с времето - от гледна точка на връчването на проучвателните мандати, връщането на проучвателните мандати, пък и някой може да се опита да формира правителство в рамките на този раздробен парламент, който като че ли отива към своя край“, посочи пред bTV професор Киров.
Той припомни, че парламентът продължава да действа, въпреки че не е способен да формира правителство и ще се наложи президентът да назначи служебно правителство - по новите правила.
"Процедурата е малко по-сложна в сравнение с това, което беше преди 2023 година. Ако при три последователни опита не се стигне до излъчване на правителство в действащия парламент, тогава президентът трябва да направи отново консултации с парламентарните групи и вече тогава по предложение на кандидат за служебен министър-председател да назначи правителство“, коментира Пламен Киров.
