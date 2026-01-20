ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Пламен Киров: С този ход на президента, процедурата за избор на служебен премиер ще се забави
Автоматично вицепрезидентът поема мандата на президента т.е. до края на срока, за който са избрани.
"Ако в България се прави сериозна политика и наистина се мисли за държавно управление, а не за овладяване най-вероятно се мисли за име на служебен премиер. С този ход на президента процедурата ще се забави. И когато говорим за тайминг в момента срокове няма. Сроковете изтекоха", каза пред БНТ проф. Киров.
Няма да има кой знае какво забавяне за консултациите, смята проф. Киров, но следващата стъпка ще бъде консултации с хората от списъка.
Според Киров "като че ли няма пречка Андрей Гюров да заеме поста на служебен премиер, но има политическа".
"Ако той заеме поста на служебен министър-председател, той на коя политическа партия ще бъде според вас? Аз мисля, че ще бъде на ПП-ДБ".
На въпрос "кой носи отговорността за служебен кабинет", проф. Киров отговори така: "Никой".
"Носи се отговорност, когато президентът назначава. Сега никой няма да носи отговорност, защото президентът е с вързани ръце, когато назначава министър-председателя на служебното правителство".
Според Киров Конституцията си е много добра - лоши са играчите.
"Ноември ще има президентски избори и там залогът е много голям, защото няма значение как ще се позиционират политическите партии... Президентът има право на вето. И бъдещият президент ще се намеси много осезаемо в политиката, ако ние в следствие на тези предсрочни избори нямаме водещ политически субект, който да не може да направи коалиция".
