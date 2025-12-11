Оставката на кабинета "Желязков" вече е депозирана. Това не означава, че отиваме директно на избори.
"Чл. 99 на Конституцията е категоричен - при подаване на оставка стартира нова процедура, връчва се проучвателен мандат на най-голямата политическа сила - в случая ГЕРБ. Ако не предложи кабинет, се връчва мандат на втората по численост - ПП-ДБ, и на трета, която президентът предпочете. Ако и при трите опита не се излъчи правителство, парламентът продължава мандата си. Президентът назначава служебно правителство, избира се министър-председател по домовата книга, той решава за министрите и отиваме на предсрочни избори", обясни конституционалистът проф. Пламен Киров.
По думите му е възможно с протакане на процедурата избори да има чак през май 2026 г.
Той коментира и предупреждение, че ни очаква хаос с бюджета, еврото, цените.
"Всички имат изгода от тази ситуация, но българският народ е този, който ще посрещне 1 януари в икономически и политически тежка ситуация. Може да има нова сглобка, нови участници в една широка коалиция. Стават чудеса. Лошото е, че тези чудеса ги плаща народът", каза проф. Киров за Bulgaria ON AIR.
