Проф. Пламен Киров: Ако може народните представители да спрат да пипат Конституцията
Автор: Цоня Събчева 21:12Коментари (0)33
©
За всички юристи е ясно, че Законът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт може да бъде наречен Законът "анти-Сарафов". Това каза преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

Той разкри, че мандатът на всички членове на ВСС е изтекъл с изключение на този на Галина Захарова – председателят на Върховния касационен съд (ВКС). "Тя може ли еднолично, вместо ВСС, да действа от името на ВСС и да проведе процедура на избиране на главен прокурор? Очевидно не. Нали така?", каза още той.

По думите на проф. Киров, ако се запази статуквото в съдебната система, ще имаме още n- на брой съдебни състави. "Това положение ще продължи във времето. До кога? Не знам. Това е, което ще случи най-вероятно, тъй като не виждам никакво желание парламентът да стартира процедура за избиране на парламентарна квота в ВСС. Т.е. в крайна сметка така да се стигне до излъчване на нов състав на ВСС, който да си влезе в изпълнение на конституционните правомощия", смята той.

Според експертът председателят на Народното събрание трябва да стартира процедура по избор на нов главен прокурор. "Всичко е в нейни ръце - да обяви, че ще предложи стартиране на процедура за избиране на парламентарна квота в ВСС", коментира проф. Киров.

"По-добре е повече народните представители да не пипат Конституцията. С всяка нова промяна тя става все по-зле от гледна точка на начина, по който се осъществява властта в България. Ако може да спрат и с безумното законодателство, което непрекъснато приемат: законопроекти, писани на коляно, недобре обмислени, само и само да се реши един конкретен проблем, който в момента чука на вратата и ние бързо като пожарна команда да го решим по някакъв начин, без да си даваме сметка какви проблеми ще породи в бъдеще.", заяви конституционалистът.






