Проф. Петър Стоянович: Разделителната линия е между неизживяното ни разбиране за истории и ценности и кривото разбиране за целия останал свят 

© Аз бих сложил разделителната линия между неизживяното ни разбиране за истории и ценности и кривото и полуграмотно разбиране за целия останал свят, който не се върти само около България и азбучните ценности, които са изповядвали хората на XIX век. Изкуствено е разделението тук. Това заяви историкът проф. Петър Стоянович в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус" по повод разделението между Хелоуин и Денят на народните будители.



"Празниците не се политизират, а хората, които ги тълкуват или обясняват пред останалия свят, са наелектризирани. Самият празник сам по себе си не носи нищо подобно. Аз лично нито някога съм празнувал, нито ще празнувам Хелоуин, но това не означава, че не мога да оставя децата ми да се радват на един маскен бал. Те не спират да обичат Добри Чинтулов по-малко, те просто се преобличат по различен начин. И какво от това? Като имаше едно време най-различни игри, "Стражари и апаши", "Кралю-порталю, отвори порти“, ами че по времето на соца, нямаше крале и въпреки това децата ги играеха тези игри", каза проф. Стоянович.



"Колкото по-естествено се уголемява светът, толкова повече различни дивотии от цял свят, и хубави, и лоши, отиват в другите страни", уточни той.



Според него времето ни сега не отговаря на Възраждането, защото сега "сме заобиколени и ръководени от джуджета, освен по крадене. В крадене те са в пъти по-добри от ония преди два века", допълни историкът.



"В една епоха, в която България няма кауза за която да се бори, няма кауза, за която да умрем, съвсем естествено е да имаме будители от малко по-ограничен ранг. Това обаче не означава, че нямаме."