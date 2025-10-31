ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проф. Петър Стоянович: Разделителната линия е между неизживяното ни разбиране за истории и ценности и кривото разбиране за целия останал свят
"Празниците не се политизират, а хората, които ги тълкуват или обясняват пред останалия свят, са наелектризирани. Самият празник сам по себе си не носи нищо подобно. Аз лично нито някога съм празнувал, нито ще празнувам Хелоуин, но това не означава, че не мога да оставя децата ми да се радват на един маскен бал. Те не спират да обичат Добри Чинтулов по-малко, те просто се преобличат по различен начин. И какво от това? Като имаше едно време най-различни игри, "Стражари и апаши", "Кралю-порталю, отвори порти“, ами че по времето на соца, нямаше крале и въпреки това децата ги играеха тези игри", каза проф. Стоянович.
"Колкото по-естествено се уголемява светът, толкова повече различни дивотии от цял свят, и хубави, и лоши, отиват в другите страни", уточни той.
Според него времето ни сега не отговаря на Възраждането, защото сега "сме заобиколени и ръководени от джуджета, освен по крадене. В крадене те са в пъти по-добри от ония преди два века", допълни историкът.
"В една епоха, в която България няма кауза за която да се бори, няма кауза, за която да умрем, съвсем естествено е да имаме будители от малко по-ограничен ранг. Това обаче не означава, че нямаме."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 63
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: