ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проф. Павлов: Този фалшив ентусиазъм и лицемерие на РСМ, че искат да бъдат европейска земя, не отговаря на действията им
Македония е поела ангажименти в сключените договори за добросъседство и трябва да ги спазва, заяви той. "Истината е истина, тя не може да бъде променена с някаква лъжлива конструкция, която се пробутва от Скопие и в която самите власти се представят като жертва на България. Щяла да настъпи някаква българизация и да стане невероятен катаклизъм, ако се приемат българите в Конституцията и се промени отношението към хората с българското самосъзнание. От друга страна, тези хора били пренебрежимо малка група хора – това само по себе си е нонсенс и би трябвало европейската политическа класа да го разбира“, коментира проф. Павлов.
Според него Урсула фон дер Лайен и други западноевропейски фактори се отнасят твърде меко към режима в Скопие.
По думите му на последните и предпоследните парламентарни избори в РСМ е достигнат апогеят на фалшификациите в историята на западната ни съседка. "Това е непродуктивна посока за самата Македония и за македонските граждани. РСМ не може без България, както и ние не можем без РСМ. Самите ние трябва да се замислим какво правим, за да отстояваме правата на тези хора, над 100 000 души. Не може да се мълчи на клеветите, на арогантните лъжи, на цялата тази напълно безсмислена и абсурдна линия, която прокарва официално Скопие в момента“, категоричен бе проф. Павлов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 272
|предишна страница [ 1/46 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: