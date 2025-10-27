Новини
Проф. Павлов: Този фалшив ентусиазъм и лицемерие на РСМ, че искат да бъдат европейска земя, не отговаря на действията им
Автор: Цоня Събчева 16:06Коментари (0)48
©
Република Северна Македония очевидно не иска да влиза в Европейския съюз преди да е влязла Сърбия и преди да им е наредено от Москва. Този фалшив ентусиазъм и лицемерие, че искат да бъдат европейска земя, не отговаря на действията им. Това каза историкът проф. Пламен Павлов в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“. Той е един от говорителите на Националния кръг "За Македония“.

Македония е поела ангажименти в сключените договори за добросъседство и трябва да ги спазва, заяви той. "Истината е истина, тя не може да бъде променена с някаква лъжлива конструкция, която се пробутва от Скопие и в която самите власти се представят като жертва на България. Щяла да настъпи някаква българизация и да стане невероятен катаклизъм, ако се приемат българите в Конституцията и се промени отношението към хората с българското самосъзнание. От друга страна, тези хора били пренебрежимо малка група хора – това само по себе си е нонсенс и би трябвало европейската политическа класа да го разбира“, коментира проф. Павлов.

Според него Урсула фон дер Лайен и други западноевропейски фактори се отнасят твърде меко към режима в Скопие.

По думите му на последните и предпоследните парламентарни избори в РСМ е достигнат апогеят на фалшификациите в историята на западната ни съседка. "Това е непродуктивна посока за самата Македония и за македонските граждани. РСМ не може без България, както и ние не можем без РСМ. Самите ние трябва да се замислим какво правим, за да отстояваме правата на тези хора, над 100 000 души. Не може да се мълчи на клеветите, на арогантните лъжи, на цялата тази напълно безсмислена и абсурдна линия, която прокарва официално Скопие в момента“, категоричен бе проф. Павлов.

