Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики
"Вместо да се дават пари за такива неща, нека се дадат за археология", каза професорът.
Той посочи, че такива секти има навсякъде по света, но у нас се случва за пръв път. И допълни, че политизирането на трагедията е недопустима. Изследователят смята, че няма да стане ясно какво точно се е случило в Петрохан и край Околчица.
По повод професионалния празник на археолозите – 14 февруари, Овчаров каза, е работата на тези изследователи не е лесна, но е повод за гордост.
Той сподели, че държавата е отпуснала средства за археологически разкопки на някои от важните обекти.
