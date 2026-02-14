Имитациите на будизма са доста разпространени. Това, което беше разкрито по случая "Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики. Това каза археологът проф. Николай Овчаров в ефира на NOVA NEWS."Вместо да се дават пари за такива неща, нека се дадат за археология", каза професорът.Той посочи, че такива секти има навсякъде по света, но у нас се случва за пръв път. И допълни, че политизирането на трагедията е недопустима. Изследователят смята, че няма да стане ясно какво точно се е случило в Петрохан и край Околчица.По повод професионалния празник на археолозите – 14 февруари, Овчаров каза, е работата на тези изследователи не е лесна, но е повод за гордост.Той сподели, че държавата е отпуснала средства за археологически разкопки на някои от важните обекти.