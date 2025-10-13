Проф. Никола Владов каза коя е основната бариера пред донорството

© БНТ Европейският ден на донорството беше отбелязан в събота. Най-новото у нас в подкрепа на донорството е, че има предложена промяна да отпадне изискването за изразяване приживе на изрично писмено несъгласие за донорство и това вече няма да трябва да се вписва в здравноосигурителната книжка.



"Това не променя нещата по никакъв начин, защото и досега никой не си е вписал в книжката дали иска да бъде донор или не. Много малко са хората, които са декларирали. Но така или иначе, винаги остава съгласието на близките като последната бариера преди да се пристъпи към този процес. Реално, и със съгласие, и без съгласие, винаги се питат близките на донора, дали те са съгласни да се предоставят органите му, защото той всъщност е с мозъчна смърт и не може да взема никакви решения", това коментира пред БНТ проф. Никола Владов, началник на клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА.



Той обясни, че всеки, който е с мозъчна смърт, би могъл да бъде смятан за донор, а дали медицинските показания отговарят на изискванията е друга тема.



"Това, което в последните години се забелязва е, че донори няма достатъчно, а пък тези, които се предлагат, не са с особено добро качество във връзка с възрастта им, с придружаващите заболявания, които имат. Това изисква този донор да бъде включен в една специална машина за хипотермична перфузия, за да се подобрат качествата на графта и тогава да се пристъпи към трансплантация."



Проф. Владов поясни, че се очаква такава машина да бъде закупена и у нас.



"Имаме разговори с министъра на здравеопазването, пуснал съм писмо и очакваме решение на Министерството на здравеопазването за закупуването на такава машина. Трябва да се закупи такава машина, защото донори няма, а тези, които ги предлагат, заминават за Румъния, защото могат да бъдат перфузирани с такава машина. Румънците имат, ние нямаме такава машина."