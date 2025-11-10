Проф. Милена Стефанова: Това не е най-добрият бюджет, но е възможно да се окаже единственият възможен  при тази политическа конфигурация

© Фокус Колкото повече се приближаваме към края на годината и на началото на следващата, толкова по-драматични неща се случват на политическия фронт в страната. Изисква се много бързи решения да бъдат взети. Надяваме се тези бързи решения да бъдат и най-добрите в ситуацията, в която се намираме. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ политологът, бивш заместник ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и бивш общински съветник в СОС. проф. Милена Стефанова.



На първо място стои приемането на държавния бюджет за 2026 година, който през изминалата седмица събуди много страсти, като никой не каза нищо положително, посочи тя. "Всички дават различни идеи, които вероятно са възможни. Вероятно това не е най-добрият бюджет, който бихме искали да имаме, но възможно е това да се окаже единственият възможен бюджет при тази политическа конфигурация, която имаме с Народното събрание.“



Голямата цел, от която се води и проектобюджета, според проф. Стефанова е влизането на България в еврозоната, като се търси финансова стабилност. "На мене много не ми харесват тези нови дългове, които биха се взели от българската държава, но спрямо БВП дългът не и толкова висок.“ Разковничето според нея е след стабилизирането на България като член на еврозоната, да се вземат мерки наистина за икономическият растеж. "Колкото и да не им се харесва на някои, социалните разходи може би ще трябва да бъдат замразени за известно време, за да може ръстът на БВП и да осигури нови постъпления за социални разходи.“



България изостава в реформа в публичен сектор вече 30 години, а реформите са крайно наложителни и в сферата на образованието, и в сферата на сигурността и вътрешния ред, и в сферата на здравеопазването. "Поради тази причина, както и поради други съпътстващи фактори, като инфлация и други неща, на практика разходите на държавата за публичния сектор растат по-бързо отколкото расте това, което реалният сектор произвежда и предлага на пазара. Социалните неравенства също непрекъснато растат и трябва да се намери баланс, тъй като няма да имаме никакво излизане от това, ако наистина не се започне с реални реформи. Иначе реално ще трябва да стигнем до момента в който мерки, които ще задушат бизнеса, ще бъдат наложителни да бъдат взети,“ категорично каза политологът.



Такава политика може да се осигури само от правителства, които имат стратегически взор и имат хоризонт за дълготрайно действие, каза тя и допълни, че през последните 5 години такива правителства няма и затова за съжаление проблемите се задълбочават вместо да се решават. "Трябва да дадем шанс на правителства да заслужават нашето доверие, да извършат реформите.“



Санкциите на САЩ срещу Русия и темата с "Лукойл“ е втората тревожна тема от изминалата седмица, посочи експертът, като според нея действията, които се предприемат от българската страна, са "достатъчно гарантиращи сигурност“. Неприятният момент тук според нея е, че отново се забърква името на Пеевски, което не е редно "Нека все пак да дадем шанс на хората да осмислят нещата, без да им натрапваме внушения.“ Санкциите "Магнитски“ са третата много обсъждана тема през седмицата: "Никой не може да попречи на нито един засегнат да търси своите права и да се опитва да постигне своята гледна точка на справедливост. Това е част от демократичния процес.“