Сега с всяка стъпка, която наближаваме към датата на изборите, се разкриват все повече от неизвестните до момента неща. Не можем да кажем вече, че Радев е лидер. Няма сформирана нова партия, която той да оглавява. Освен това, коалицията не се представлява от него, а е изградена от едни партии, които са брокери на партийни регистрации. Това каза политологът и бивш заместник-ректор на Софийския университет проф. Милена Стефанова в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.

Според нея самото име "прогресивна“ е по-скоро символ на миналото, отколкото на бъдещето, както и самият Румен Радев, който има повече минало.

"Радев не обещава нищо различно от това, което говориха примерно ПП и ДБ до този момент. Има едно навеждане у хората към мисълта да се идентифицираш с печелившия. Това го правят обикновено неуспели и нещастни хора. По никакъв начин не искам да кажа, че всички, които се решили да гласуват за Радев, са такива, но има една част от хора, които знаят, че е "тук е модерно, тук е печелившото и аз ще съм отстрана на печелившите“. Освен това, много голямо значение оказва трудното състояние, в което се намира БСП, защото всъщност Радев беше неин кандидат за президент два пъти", коментира проф. Стефанова.

По думите ѝ Радев не може да убеди хората с действията си в миналото, които е направил като президент, макар че повтаря в малкото си изказвания, че той е за интеграцията на България в Европейския съюз и НАТО и не се противопоставя на този част от статуквото, а само на олигархията. "Радев играе една президентска кампания в момента - той седи и мълчи", подчерта бившият заместник - ректор на СУ.

Проф. Стефанова определи колацията на ПП-ДБ като сложна. "Там има една по-лява част, която е "Продължаваме промяната“. И "Да, България!“ и ДСБ, които съставляват тази малката коалиция, част от голямата, "Демократична България“, са десни. Като цяло те не стоят толкова убедително за десните избиратели, колкото биха стояли, ако бяха само ДСБ и "Да, България!“. Така че там има много вътрешно противоречие и на идеологическа, и на личностна основа, колкото и да се опитват да се показват единни на избирателите, избирателят има усет за тези неща, особено десният избирател. Така че десният избирател трябва да търси някаква друга алтернатива, и може да си я намери, има такива коалиции, които са се регистрирали", казя тя.

"Всъщност редно е да кажем, че само ген. Атанас Атанасов взема някаква категорична позиция срещу Радев. Останалите някак си мълчат, с недомлъвки се изказват, което е много странно, защото те много добре знаят, че в момента Радев е техен конкурент", допълни политологът.

Относно действията на служебното правителство с двете оставки и почти избиването за МРРБ проф. Стефанов заяви: "Потресаващо е, ако и най-малка част от тези неща, които са изнесени, са верни, че са се опитвали политически лидери да указват натиск за нещо, вероятно е за някакъв тип назначение или за разпределяне на някакъв ресурс. Фактът, че се опитват да обяснят подаването на оставката с някакви здравословни причини, което също не е хубаво".