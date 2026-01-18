През тази седмица свършиха възможностите за съставяне на редовен кабинет, сега предстои да бъде назначен служебен и да отидем на избори. Какви са процедурите според конституцията?"Напълно възможно е никой да не иска да бъде служебен премиер. Аз зададох този въпрос в конституционната комисия, в която се правеше този текст. Получих следния отговор: Ами те са сериозни хора, отговорни и това не може да се случи. Но на мен ми се струва, че конституцията трябва да разсъждава и при такава хипотеза", заяви преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова."Все ще се намери някой. В България мерак да управляват имат много хора", смята Михайлова.Според нея е възможно обаче кабинетът Желязков да стигне и до изборите. Това може да се случи, защото няма срок, в който да се назначи служебно правителство, но назначаването на служебното правителство и датата на изборите стават в един момент, в такъв смисъл - няма как да остане Желязков премиер. Ще трябва да имаме служебен министър председател и насрочени нови избори.В случай, че президентът реши да излезе предсрочно, преди края на мандата му - той трябва да подаде оставка. Оставката се подава пред Конституционния съд и самият акт на подаване на оставка не освобождава действащия президент от отговорностите, които има по конституция."В миналото сме имали само един прецедент - това е било с вицепрезидента Блага Димитрова. Тя подава оставка и тогава в рамките на около седмица се произнася Конституционният съд. Няма срок, всичко ще е в ръцете на Конституционния съд. Те могат да забавят, могат и да избързат. Зависи от мнозинствата и решенията, които ще вземат", анализира Михайлова - Задачата на съда е да провери дали доброволно или под натиск е подадена тази оставка. Има ли сме назад във времето, когато се е случвало, заяви още тя.По отношение на това Радев да се кандидатира със своя партия на изборите - "Все повече идват публични сигнали в тази посока. Напоследък съветниците на президента станаха доста активни. Самият президент е уклончиво отговарящ, вървят мълви", анализира Михайлова."Ако подобна стъпка е предприета от президента - поне още 10 дни той ще е този, който ще взима решения, а това е свързвано с назначаване на служебно правителство", заяви Михайлова в ефира на bTV."Не е сериозно да отиваме на избори и да не знаем как се гласува. Правилата не се правят за депутатите, а за гражданите. Ние не знаем точно как ще се гласува. Имаме действащ парламент в този период и ние чуваме, че едва ли не ще имаме насрочени избори и може би пет дена преди изборите ще завършат промените в изборния закон и ще отидем да гласуваме без да знаем как се гласува. Това е абсурд", заяви преподавателят.