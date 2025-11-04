Проф. Михаил Константинов: Преобладаващите настроения в момента не са за предсрочни избори

© Преобладаващите настроения в момента не са за предсрочни избори. Ако такива има, те ще бъдат след президентските, т.е. през април-май 2027 г. Това каза директорът на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп интернешънъл Болкан“ и бивш дългогодишен член на ЦИК проф. Михаил Константинов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Електоралните нагласи показват, че ако се проведат предсрочни избори, сегашната конфигурация в парламента ще се запази, отбеляза той. Дори правителството да падне, това не означава задължително провеждане на нови избори, допълни бившият член на ЦИК.



"Остава възможността този парламент да избере нов кабинет, ако се наложи. Но ако нещата са както в момента, няма да има много различен резултат, освен че една-две малки партии няма да прескочат бариерата“.



Появата на нови политически субекти е очаквано заради умората у избирателите от сегашния политически елит, който не управлява добре държавата, заяви проф. Константинов.



"Основният въпрос е кога г-н Радев ще благоволи да скочи в политическото блато – дали преди изтичането на мандата му на 20 януари 2027 г., или след това. Ако го направи след това, рискува бързо да получи намаляване на общественото доверие, тъй като ще загуби авторитета на институцията. Ако обаче реши да подаде оставка като президент, това ще представлява тежко нарушение на неговата клетва.



Г-н Радев се е клел да изкара пълен мандат като президент на Република България, да се грижи за спазването на Конституцията и законите и да работи за добруването на хората. Той е военен и би трябвало да знае какво означава предателство към клетвата. Той се намира в цугцванг – какъвто и ход да предприеме, няма добър изход“, смята той.



Михаил Константинов бе категоричен, че Изборният кодекс не трябва да бъде променян.



"Всичко, което беше променено в последните четири години, беше за по-лошо, като започнем с неудачните машини и серията поправки, които не подобриха изборния процес, а сринаха доверието към него. Нека да бъдат така добри да не се занимават повече с материя, която категорично не разбират, и да не правят поправки, които важат за следващите избори. Ако нещо се налага да бъде пипано в Изборния кодекс, то да важи за по-следващите избори“, призова той.



Проф. Константинов коментира и казуса с Благомир Коцев и заеманата от него позиция. Общинската избирателна комисия във Варна е длъжна да обяви нови избори след 11 ноември, когато изтича полагаемият отпуск на Благомир Коцев, обясни той.



"Ако се окаже, че г-н Коцев не може да изпълнява своите задължения като кмет поради неговото задържане и ако до редовните местни избори остава повече от една година, се произвеждат нови избори“, поясни проф. Константинов.