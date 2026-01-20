Румен Радев предизвика бурни реакции и отвори редица конституционни и политически въпроси. В интервю пред "Блиц" математикът и експерт по избори проф. Михаил Константинов коментира мотивите и последиците от този ход, възможността за нов политически проект, отражението върху избирателната активност и потенциалното пренареждане на политическата карта.
– Проф. Константинов, как оценявате решението на президента Румен Радев да подаде оставка?
– Такова нещо в държавите, които наричаме цивилизовани, не се е случвало наскоро. Имаме подобен случай от миналия век в Индия и един случай в Грузия – президентът Саакашвили. Той подаде оставка като президент, за да участва в някакви парламентарни избори, после се сби с Руската федерация и накрая влезе в затвора.
Припомням такива факти, защото това не просто не е типично, а противоречи на българската Конституция. В Конституцията е казано, че срокът на президентския мандат е 5 години. Няма как по желание ти да прекратяваш този мандат, защото така ти харесва. По този начин той лишава и Йотова от втори мандат.
- Какво имате предвид?
– Да предположим, че госпожа Йотова се кандидатира тази есен – на изборите през ноември, президентските – и ги спечели. Тя няма право след 5 години, през 2031 година, да кандидатства, защото това ще ѝ бъде трети мандат.
Изкарала е едно парче – никакво, по-малко от година мандат, и по този начин той лишава своята вицепрезидентка от два истински мандата, ако предположим, че тя иска такова нещо и печели изборите. Това е една изключително нестандартна постъпка, която според мен нарушава Конституцията и клетвата, която президентът е произнесъл, когато е встъпвал в длъжност преди 4 години.
– Сега всички очакваме г-н Радев да обяви нов политически проект, с който да се яви на предстоящите парламентарни избори. Вие какво смятате? Нова партия на президента може ли да доведе до по-висока избирателна активност, или напротив?
– Мисля, че време за нова партия няма – чисто технологично. Той трябва да използва коалиция от вече съществуващи партии и да я кръсти, както иска. Както навремето Царя стъпи върху две по-малки партии, и направи проекта НДСВ. Аз не виждам как той ще направи партия тепърва.
Съдебните срокове, които трябва да изтекат, а и процедурите не предполагат по-малко от 3–4 месеца. Разбира се, всичко е възможно, ако се направят някакви бързи процедури, но според мен той не може да създаде партия за предстоящите избори.
– Върху кои партии би могъл да "стъпи“ според Вас, тъй като изказването му вчера звучи в стил "Аз съм сам срещу всички“?
– Има една малка коалицийка, нарича се "Солидарна България“, например. Тя съдържа три малки партии. Освен това не е нужно да стъпва върху готова конструкция. Две малки партии могат да направят коалиция и да я кръстят, например, "Нашата България“ и г-н Радев да участва в нея. Но виждате това колко несериозно е – да участваш под чуждо име.
И отново да кажа – мандатът на президента е 5 години – как така ще го прекратяваш по свое желание. И друго искам да отбележа – България може да е всякаква. Тя е корумпирана, както и повечето европейски държави са корумпирани. България отдавна не е най-бедната държава в ЕС.
България през последните години влезе в Шенген, влезе в еврозоната, тя е член на НАТО и на ЕС. България изпълни своите европейски мечти. Какво точно иска г-н Радев? Иска да намали корупцията ли? Защо трябва да си прекратяваш мандата? Къде сте виждали някъде по света президент да си прекрати мандата, за да бори корупцията?
Примерът е г-н Саакашвили – напусна президентството, влезе във война с Руската федерация, набиха го там и сега, доколкото знам, е в затвора. Този пример на мен не ми харесва. Ние сме го зяпнали г-н Радев – като че прави някаква героична постъпка, а той просто престъпва клетвата, която е положил. В Конституцията пише, че мандатът е 5 години – какво се е случило извънредно през тия години? България нападната ли е?
България е корумпирана държава, съгласен съм, но тя се развива в правилна посока и вече отдавна не е най-бедната. Има едно нещо, нарича се паритет на покупателната способност – там ние сме на 23-то място от 27 държави. Да, назад сме малко, но не сме последни и се движим напред.
Когато влизахме в ЕС, нашият стандарт беше 28% от европейския, а сега сме около 70%, т.е. ние настигаме ЕС. Кое ѝ е лошото на България? Да, корумпирана е, с това съм съгласен, но не знам сега той с какво лице ще застане пред хората да каже: "Хайде, следвайте ме, аз тука малко наруших Конституцията“.
В Конституцията е предвидена оставка, но не когато по желание я даваш – има други случаи. Спомнете си оставката на Никсън в САЩ, когато президентът е сгафил нещо, го карат да подаде оставка, за да може сравнително достойно да слезе – за това е предвидена тази опция, а не когато поискаш да слизаш. Ако той беше казал преди 4 години, че иска да управлява само част от мандата, щяха ли да гласуват толкова много хора за него? Когато сме поели някакъв обществен ангажимент, трябва да го спазваме.
– И отново бих искала да Ви върна на хипотетичния вариант, в който г-н Радев бележи висок резултат на парламентарните избори. Колко е възможно това и как ще се пренареди политическата картина?
– Аз боб няма да хвърлям. Неговият проект има добри шансове. Той може да атакува дори първото място на изборите. И естествено, ако един такъв проект вкара 70–80 мандата, те трябва да се вземат отнякъде. Политическият дребосък ще изхвърчи от парламента.
Няма начин, ако този политически проект се реализира и г-н Радев влезе в парламента с добър резултат, малките партии да останат вътре. Всичкият политически дребосък загива – това ще се случи. Ще останат големите партии – ГЕРБ, ПП–ДБ, ДПС – "Ново начало“, а всичко останало ще изхвърчи. Отново обаче ще кажа – не е добър такъв старт, започнал с нарушение на Конституцията.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Cujo
преди 5 мин.
Ако народа е толкова наивен (отчаяно наивен за внезапна положителна промяна!), и гласува за този миризлив зелен чорап, тогава България отива в батака! За много дълъг период от време страната ще бъде “върната” в инфлацията по време на другаря Виденов, и ще има задълбочена политическа криза! Не че сега няма, но на фона на онова което ще сътвори Радев, сегашната ситуация ще бъде окачествявана като Рай. Бъдете живи и здрави, и най-вече не бъдете наивни!
Десен2
преди 31 мин.
По време на т.н. протести преди месец казах на моите приятели, че ще докарат Радев. За съжаление се оказах прав. Отвратен съм!
Виктор1
преди 1 ч. и 1 мин.
Точно казано: Реве на умряло!
Майна Таун
преди 1 ч. и 11 мин.
Реве на умряло , свърши хранилката професоре, такова е
Голям Ботев
преди 1 ч. и 48 мин.
Послание към Румен Радев! Г-н Радев, искаме България на Три морета и един Океан! Не на Два стола!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.