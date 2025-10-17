Новини
Проф. Константинов: Предсрочни парламентарни избори, най-вероятно ще има след президентските
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:22Коментари (0)104
© NOVA NEWS
Изборите са пресечната точка на правото и математиката. А математиката на изборите в Пазарджик е следната – катастрофа за ГЕРБ няма. Причината за това е, че досега ГЕРБ имаше 4 общински съветника от 41, а сега има 3. Но се появи нов играч, наречен ДПС, който взе 8 мандата, а до този момент нямаше официална партия в съвета в Пазарджик. Това каза математикът проф. Михаил Константинов пред NOVA NEWS.

"ПП-ДБ продължават да го играят обидени, но така все повече ще губят, затова са и толкова изнервени. До този момент "ДПС-Ново начало" съвсем лоялно подкрепя правителството за всички важни неща. Така че дали ще влязат във формулата на властта, това е подробност, тя трябва да бъде договорена. Има нужда от освежаване на правителството. Факт е, че всички сектори не работят еднакво добре. Така че, ако промените са удачни, всички ще спечелим от това. Смешно е да се надяваме на нови предсрочни избори сега, защото политическите сили се притесняват от новия играч, който ще дръпне от избирателите. Не очаквам предсрочни избори. Такива ще има най-вероятно след президентските", каза още Константинов.

Константинов смята, че е възможно да бъде избран нов председателят на Народното събрание и той да бъде от "ДПС-Ново начало".

Според математика реалният дефицит на страната е повече от 5%.

Константинов смята, че не трябва да се използват лични автомобили от НСО. Според него да се слагат буркани върху частни автомобили е лоша практика.

"На Радев никой не му отнема конституционни привилегии и права", каза още той.

Математикът поясни, че когато президентът и членовете на неговото семейство се придвижват трябва да ползват охрана. Но запита "какви са тези кортежи, кой минава?"

Виж още:
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
14:49 / 15.10.2025
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
14:49 / 15.10.2025
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
15:05 / 15.10.2025
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
15:05 / 15.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
