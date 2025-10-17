ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Константинов: Предсрочни парламентарни избори, най-вероятно ще има след президентските
"ПП-ДБ продължават да го играят обидени, но така все повече ще губят, затова са и толкова изнервени. До този момент "ДПС-Ново начало" съвсем лоялно подкрепя правителството за всички важни неща. Така че дали ще влязат във формулата на властта, това е подробност, тя трябва да бъде договорена. Има нужда от освежаване на правителството. Факт е, че всички сектори не работят еднакво добре. Така че, ако промените са удачни, всички ще спечелим от това. Смешно е да се надяваме на нови предсрочни избори сега, защото политическите сили се притесняват от новия играч, който ще дръпне от избирателите. Не очаквам предсрочни избори. Такива ще има най-вероятно след президентските", каза още Константинов.
Константинов смята, че е възможно да бъде избран нов председателят на Народното събрание и той да бъде от "ДПС-Ново начало".
Според математика реалният дефицит на страната е повече от 5%.
Константинов смята, че не трябва да се използват лични автомобили от НСО. Според него да се слагат буркани върху частни автомобили е лоша практика.
"На Радев никой не му отнема конституционни привилегии и права", каза още той.
Математикът поясни, че когато президентът и членовете на неговото семейство се придвижват трябва да ползват охрана. Но запита "какви са тези кортежи, кой минава?"
