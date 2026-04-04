5 партии влизат в НС, ако изборите бяха днес. Това сочат данните от национално представително изследване на "Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода 20.03.2026 г.- 30.03.2026 г. чрез стандартизирано персонално интервю лице в лице с използване на таблети (TAPI).

Обхванати са 820 пълнолетни граждани на България, като извадката е формирана по квоти за пол, възраст, образование и тип населено място. Изследването е национално представително за пълнолетното население на страната, като максималната статистическа грешка е ±3,5% при 95% гаранционна вероятност. Проучването е част от независимата изследователска програма на "Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.

Всеки резултат от социологическо изследване може веднага да бъде превърнат в спечелени депутатски места. Нашето изследване показва 86 за "Прогресивна България" на Радев, 70 – за ГЕРБ, 33 за ПП-ДБ, 22 за ДПС и 19 за "Възраждане", обясни в ефира на NOVA NEWS анализаторът професор Михаил Константинов от "Галъп Болкан Интернешънъл".

"Първият и вторият се очертава да имат около 150 мандата сумарно. Тоест малко под конституционното мнозинство. Но 150 мандата е безпроблемно управление. Тези две политически формации, нямат идеологически различия, имат малки нюанси", смята проф. Константинов.

"Радев и Борисов не се обиждат лично. Казват, че няма да се коалират, но няма лични обиди. Вижте разговора между първия и третия – отвратителен е", коментира проф. Константинов.

Втората възможност е първият плюс третия. Това са около 125 депутати, сочи още проучването на "Галъп".

"Възможните комбинации са първи и втори или първи и трети. Другите не ги виждам като комбинация, освен ситуационно за промяна на ВСС", каза проф. Константинов.

Той очаква да има коалиция между първия и втория. "Ако Радев, който ще получи първия мандат, не направи управление, ще повтори съдбата на ИТН. Ако не направи управление, отиваме на избори, които той ще загуби, защото ще покаже, че не може да организира управлението", смята проф. Константинов.

"Две са числата - 150 между първия и втория, 125 между първия и третия. Те са двете възлови числа, около които ще се върти бъдещата коалиция", каза проф. Константинов.

"Комбинацията между първия и втория е с много дефекти, с много кусури, но е единствената възможна", смята той.

"Ако БСП, "Сияние" или МЕЧ прескочи 4-процентната бариера и влезе в НС, това ще означава между 10 и 12 депутатски места. Това автоматично ще свали 4 мандата на Радев и 3 мандата на Бойко Борисов, ПП-ДБ и ДПС – плюс-минус 1-2", каза проф. Константинов.

"С влизането на Радев явно на политическия терен "Възраждане“ е загубило около една трета от своите последователи – дори малко повече", допълни той.

