Проф. Консатинов: Това, че излязоха младите, не значи, че обичат ПП-тата. Каква гаранция имат, че ще гласуват за тях?
"Вече имаше две публикувани изследвания и ви ще ги прокоментирам точно, защото те бяха коментирани изключително некомпетентно от т.нар. "разбирачи“. Тук искам да кажа, че и нашите изследвания, на "Галъп“, са подобни и няма никакъв смисъл още едно, трето, със същите данни да публикуваме или близки данни. И така, какво показаха изследванията на "Маркет Линкс“ и "Алфа Рисърч“, които са уважавани социологически агенти. Казвам го така откровено, убедено, въпреки че те са наши конкуренции. Те са добри професионалисти – искам това да се разбере добре. Няма да кажа лоша дума за тях, защото те са доказали, както и "Галъп“ е доказала своята дейност, че по-скоро мерим добре нещата, отколкото обратно", обясни той.
"И така, тези две проучвания показват: първо, шест партии в парламента. Отпадат три от партиите, които са в момента. Така. Управляващата коалиция, която в момента има 135 депутата, според едното изследване ще има 123 депутата, а според другото изследване – 124 депутата. Как става това нещо? Една от партиите отпада – това е ИТН. За съжаление, и според двете изследвания тя не влиза в парламента, което не значи, че няма да влезе иначе, но засега не влиза, а другите партии леко вдигат. ГЕРБ например в момента има 66 депутата, а според сегашните проучвания ще има 69, даже до 72. Сега, вие ще зададете въпроса: ами как така, като има намаление на процента на ГЕРБ, което е очевидно, ще имат повече депутати? Ами, тук искам да напомням на уважаемата публика, че резултатът от изборите се измерва в депутати, а не в проценти, както резултатът във футбола се мери в голове, а не в ъглови удари", заяви Костадинов.
"Сега, в момента, коалицията са ГЕРБ-СДС, плюс БСП, плюс "Ново начало“. Това е коалицията. Кой е отпаднал – ИТН", коментира той.
"Сега, аз не казвам, че в новия парламент ще има такава коалиция, но тя има 123-124 депутата и ако иска, може да си управлява комфортно. Вярно е, че сега всички да ходят на работа. Много е неприятно, но за 15 000 лева на месец хайде пък да ходят малко на работа. Аз си мисля, че като взимаш добри пари, трябва да вършиш и добра работа", добави той.
По думите относто поява на пратия на президента Радев има два варианта.
"Партията на президента излиза с Радев, който напуска президентството, и партията на президента излиза без Радев. Разликите са големи", заяви той.
"Но нека само да напомня, че в политическата история на света няма случай, когато действащ президент, избиран от целия народ и със сравнително големи правомощия като нашия, да скочи в политиката, да подаде оставка, за да се включи в партийна партия. Доколкото знам, но трябва да проверя – пак ще питам чатбота след малко, доколкото знам, има такъв случаи в Бангладеш. Бангладеш – много хубава, прогресивна държава. Така. Има и пример с италианския президент Наполитано, ама италианският президент се избира от парламента, по-скоро от една изборна колегия, в която се включва Долната камара на парламента, Горната камара и още някой. Това не е всенародно избиран президент, който да се е клел пред целия народ, че ще се спазва Конституцията и законните. А Конституцията и законните казват, че мандатът на българския президент е 5 години", коментира Константинов.
Ето какво каза още проф. Михаил Константинов:
Партия като проект на президента сме го питали това нещо и горе-долу дава 45-50 мандата. Да ги кажем 50. Това променя, разбира се, резултатите, които току-що коментирахме, защото като имате общо 240 мандата и махнете 50, виждате, че има съществено преразпределение на мандатите. Тук, така да се каже, политическият дребосък окончателно изхвърча от парламента и остават големите сериозни партии – ГЕРБ, партията на президента, ПП-ДБ, "Възраждане“, "ДПС – Ново начало“, разбира се. Това са сериозните партии, които при всякакви избори нямат проблеми с влизането в парламента. Всичкият друг дребосък трябва бая да се напрегне, за да влезе в парламента, защото там знаете, че трябват между 100 000 гласа, колкото са в момента, могат да стигнат и до пълни 140-150 000 гласа, ако гласуват много хора, примерно 3-3,5 милиона, ако тръгнат вече нагоре вече. Така че изборната активност е хубаво нещо, но политическият дребосък изчезва.
"Тук има нещо много важно. Да са живи и здрави младите, защото на тях ще се крепи България и от тях зависи България да я има и България да бъде над всичко. Историята на Европа показва, че новите поколения навлизат в политиката, като подкрепят националистически формации, ярки формации, които ги хващат със слово и с идея. И това не е класическата европейска политическа бюрокрация, която се изчерпва от идеи и в момента огробва Европа", коментира той.
Деница Сачева: Няма да има редовен бюджет дълго време, вероятно д...
22:06 / 21.12.2025
