Проф. Коларова за България и приоритетите на Фон дер Лайен – стабилността на правителството е приоритет, за реформите страната ще получи известен толеранс

Изпълнителната власт на Европейския съюз, с други думи институцията, която взима задължителните решения, институцията, която в края на краищата прави политиката на Европейския съюз, е всъщност Съвета на министрите или Съвета на Европейския съюз. И това са представители на националните правителства, правителствата на държавите членки. Това обясни политологът проф. Румяна Коларова в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".



"Има една дейност, върху която Европейската комисия има абсолютен монопол, и тук трябва да подчертая, че никой, нито Парламентът, нито Съветът, могат нещо да направят в тази насока, в законодателната инициатива. Така че, когато Урсула фон дер Лайен определя приоритети, те са преди всичко приоритетите на законодателната инициатива. А дали тази законодателна инициатива ще се превърне в практика, това е вече друг въпрос. Много често инициативите на Европейската комисия или биват блокирани изцяло, или биват отлагани до степен, която така ги прави в необозримото бъдеще", каза още политологът.



Речта на Урсула фон дер Лайен тя определи като важна, но изразяваща основно намерения, а не конкретни действия. Акцентът й е върху външнополитическата роля на ЕС – твърда подкрепа за Украйна и стремеж за засилване на отбранителните способности, но без реална готовност за пълноценно гарантиране на сигурността. По други теми, като Израел и Газа, липсва единна позиция заради разногласия между държавите. Това коментира Румяна Коларова.



Според политолога, във вътрешнополитически план Фон дер Лайен поставя акцент върху социални въпроси като заетост и достъпни жилища, с цел баланс между консерватори, социалисти и дори радикалната десница. В крайна сметка речта очертава намерения и търсене на компромис, но без гаранция за реално изпълнение, а европейският бюджет продължава да среща съпротива в Парламента.



"Сигурността на Европейския съюз и геополитическото влияние беше в много голяма степен гарантирано от САЩ. От тук нататък Тръмп направи много ясна заявка, че това вече няма да е привилегия на ЕС, това няма да е вече ангажимент на САЩ", каза Коларова и допълни, че според Урсула фон дер Лайен, договорените с Доналд Тръмп тарифни условия дават предимство на ЕС пред конкурентите му, което е знак, че Съюзът успява да запази привилегировано положение.



Относно България, Фон дер Лайен е изтъкнала, че стабилността на правителството е приоритет, докато за реформите страната ще получи известен толеранс. За България са особено важни две линии на европейската политика – отбраната и контролът върху миграцията, които са свързани и с финансиране. Освен това Фон дер Лайен заяви, че бъдещето на Западните Балкани е в ЕС, като отбеляза, че макар шансовете на някои държави да са ограничени, перспективите пред страни като Молдова се подобряват. Това обясни политологът Румяна Коларова.