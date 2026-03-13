Проф. Киров за ратификационния закон: Нормално е да вземем отношение към сключения международен договор
Така че приетото днес решение на Народното събрание, задължава правителството да внесе проект за ратификационен закон на Борда за мир на Доналд Тръмп. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров по повод реакцията на служебния министър-председател, че това е недопустимо и ще сезира Конституционния съд по случая.
"Член 85 от Конституцията казва, че Народното събрание ратифицира със закон международни договори, които предвиждат членство в международни организации или съдържат финансови задължения за държавата, тъй като членството в Борда е свързано с набиране на средства за поддържане на мира и за възстановяване на разрушенията в ивицата Газа,“ посочи той и добави, че има вече утвърдена практика, която постепенно превръща парламента в конвент.
По думите му правителството е в правомощията си да пита Конституционния съд от гледна точка на конституционносъобразността на приетото от Народното събрание решение, като тук има надлежно подписан договор за членство в международна организация, под който стои пописа на български министър-председател. "Този подпис е положен въз основа на решение на Министерски съвет и съвсем нормално е ние да вземем някакво отношение към сключения международен договор. Това може да стане единствено с желание за ратификации или да отложим ратификацията за един по-следващ период,“ посочи проф. Киров, като подчерта, че е въпрос на политическа преценка, тъй като има редица случаи, в които парламентът задължава изпълнителната власт да извърши конкретни действия, при които изпълнителната власт се подчинява и изобщо не оспорва.
Според експерта правителството отстоява възгледа, че става въпрос за служебно правителство, което не може да поема отговорност. Но според проф. Киров това е въпрос на преценка от страна на министър-председателя. "Правителството очевидно провежда една своя политическа линия. То не е служебно в истински смисъл на думата правителството, то си откровено си е правителство на ПП-ДБ и разбира се, неговите актове и действия ще бъдат политически ангажирани с визията на тази коалиция от една точка и на вътрешна, и на външна политика,“ заключи гостът.
