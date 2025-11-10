ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проф. Кирил Топалов: Българското общество днес все още наваксва вакуумът от 45 години в политическата демокрация и в духовността
Комунистическият режим той описа като "гениално въплъщение на злото“, което е моделирало всички сфери на човешкия живот. "Смятам, че цензурата беше и продължава да бъде едно от най-трайните поражения, които онази система нанесе върху духовността на човека – сам да се цензурира, сам да се ограничава. Тя отдавна беше започнала да променя начина на мислене на интелектуалеца, на писателя, на учения, на журналиста, на всички хора, които боравеха със словото. Това беше много страшно, това променяше съзнанието“, разказа проф. Топалов.
Българското общество днес все още наваксва вакуумът от 45 години в политическата демокрация и в духовността. "Този вакуум не се наваксва толкова лесно, сигурно 100 години няма да се навакса. Нямахме политически опит, нямахме политическа зрялост, докато онези, другите, бяха обучавани за това как да разкъсват, как да разделят, как да настройват едни срещу други. Израснаха няколко поколения, на които беше опериран нервът за демокрация. Мислеха, че демокрацията е анархия, да правиш каквото искаш“, каза писателят.
По думите му свободата се изражда обществото, лишено до този момент от свобода. "Раждат се чудовищата на демокрацията. Най-тъжно е, като гледам хора, които до вчера бяха готови заедно да вземат пушката и да се борят срещу комунизма, сега са готови да вземат картечницата и да се борят помежду си с другите демократи. Това успяха да го направят онези, които мислехме, че отдавна са изгонени от политическия живот – не са изгонени. Те продължават да дирижират и да организират политическия живот. Те имат опит, имат кадри, които работят отлично“, смята проф. Топалов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: