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|Ïðîô. Êàíòàðæèåâ: Îêàçà ñå, ÷å ïóøà÷èòå ñà ñ íàé-íèñúê ðèñê çà çàðàçÿâàíå
"Ðèñêîâèòå ãðóïè ñà òðè - âúçðàñòíè íàä 65 ã., õîðà ñ õðîíè÷íè çàáîëÿâàíèÿ è íàé-ðàíèìàòà ãðóïà - õîðà ñ ðàêîâè è õåìàòîëîãè÷íè çàáîëÿâàíèÿ è òàêèâà íà õèìèîòåðàïèÿ. Âàêñèíàòà îáà÷å çà æàëîñò åäâà ëè ùå å ïîäõîäÿùà çà òðåòàòà íàé-ðèñêîâà ãðóïà", äîáàâè ïðîô. Êàíòàðäæèåâ. "Ðàç÷èòàìå ìíîãî íà âàêñèíàòà ñðåùó COVID-19. Òîâà å åäèí îò íà÷èíèòå çà îâëàäÿâàíå íà ðåñïèðàòîðíèòå âèðóñíè èíôåêöèè, êàêòî è íà åôåêòèâíî àíòèâèðóñíî ëå÷åíèå", çàÿâè òîé.
Òîé êîìåíòèðà è ðóñêàòà âàêñèíà. "Âñè÷êè äîñåãà âàêñèíèðàíè ñà ïîëó÷èëè àäåêâàòåí èìóíåí îòãîâîð. Èìà ñâåòëèíà â òóíåëà", ñìÿòà ïðîô. Êàíòàðäæèåâ. "Ïðåäè ÷åòèðè ñåäìèöè íàèñòèíà ìíîãî ìëàäè õîðà ñå çàðàçèõà ïî áàëîâå, íîùíè çàâåäåíèÿ è ïóáëè÷íè ïðîÿâè áåç ñïàçâàíå íà äèñòàíöèÿ è ïðàâèëà. Åòî çàùî îò äâå ñåäìèöè èìàìå äîñòà âúçðàñòíè õîðà, çàðàçåíè îò ìëàäèòå, çàðàäè êîåòî ñìúðòíîñòòà ñå ïîâèøàâà", êàçà îùå òîé. Ïî äóìèòå ìó îáà÷å ñëàâà áîãó âå÷å òðåòà ñåäìèöà èìà íàìàëåí áðîé íà çàðàçÿâàíå. Âñå îùå îáà÷å ñå äúðæè ñðàâíèòåëíî âèñîê áðîé íà ïî÷èíàëèòå.
"Âúïðåêè íåñïàçâàíåòî îò íÿêîè õîðà íà ìåðêè, çà íàìàëÿâàíå íà ñëó÷àèòå òðÿáâà äà ñìå áëàãîäàðíè íà ãîðåùîòî è ñóõî âðåìå. Êîãàòî çàõëàäíåå îáà÷å, íÿìà äà ñå çàòâàðÿìå ó äîìà, íî ùå ñå íàó÷èì äà íîñèì ìàñêè. Âåðîÿòíîñòòà äà çàðàçèø ÷îâåê, êîãàòî ãîâîðèø îò ìåòúð ðàçñòîÿíèå è ñè ñ ìàñêà, å ñàìî 5%", óòî÷íè ïðîô. Êàíòàðäæèåâ.
"Ïðåäè 2-3 ìåñåöà èçëåçå çàäúëáî÷åíî áðèòàíñêî ïðîó÷âàíå. Îêàçà ñå, ÷å ïóøà÷èòå ñà ñ íàé-íèñúê ðèñê íà çàðàçÿâàíå. Ïóøåíåòî ñ ãîäèíè âîäè äî íàìàëÿâàíå íà ðåöåïòîðè â êëåòêèòå, à èìåííî òå õâàùàò âèðóñà. Êîéòî ñè ïóøè, äà ïðîäúëæàâà äà ãî ïðàâè. Âèíàãè òðÿáâà äà å óìåðåíî îáà÷å", çàÿâè òîé.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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