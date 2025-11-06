Новини
Проф. Кантарджиев предупреди: Пикът на грипа се очаква през януари!
Автор: Илиана Пенова 09:45Коментари (0)85
©
През миналата – 44-а седмица в референтната лаборатория на Националния център не е доказан грипен вирус. Пикът на заболяването се очаква през януари. Това обясни бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести професор Тодор Кантарджиев пред NOVA.

И припомни, че времето за ваксинация е в момента, защото, въпреки катастрофалните предсказания -  че грипът не се е развил особено.

"За хората над 65 години, чиято ваксинация срещу грип се поема от Здравноосигурителния фонд – има 100 хиляди ваксини повече от миналата година. Назалните ваксини за децата са с 5 хиляди броя повече", обясни професорът.

Снабдяването с антигрипния медикамент пък се извършва на няколко пъти. "Доста хора са се записали при фармацевтите. И аптекарят ще бъде достатъчно любезен, когато получи ваксината, да се обади", заяви Кантарджиев.

Скок на COVID случаите у нас, има висок интерес към ваксинацията

Той подчерта, че през миналата седмица, регистрираните случаи на COVID-19 -  според данните на НЦЗПБ, са по-малко спрямо предходната седмица. "А и вчера прочетох в доклада на Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм, че коронавирусът намалява в европейските държави".

По думите му катастрофи на епидемиологичния фронт в момента няма. "Просто има голямо разнообразие от различни вируси, които причиняват хрема, кашлица, дискомфорт и температура. Това са вируси с по-дълъг инкубационен период от грипа. Инфекцията се развива по-бавно и могат да се вземат мерки както срещу болките в гърлото, така и с антиоксиданти и умерени количества витамини, за да се подпомогне по-бързото преминаване на инфекцията", посъветва професорът.

Кантарджиев припомни, че първите взривове и доказване на различни грипни вируси са през ноември. "Декември е периодът на епидемичното разпространение, а обикновено пикът е в края на януари и февруари – тогава са най-много болните".

