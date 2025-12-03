Днес ще говорим сериозни неща. Доброто настроение подкрепя имунната система. 48-та седмица мина. В момента, в нашата страна грипът тук-там се явява, два случая има в референтната лаборатория, от 134 изследвания. Забавя се грипната епидемия. Намаляват и случаите на К-19.Това обяви в ефира на NOVA NEWS професор Тодор Кантарджиев."Това са хубавите неща, но с тях свършваме. По анализа на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията в момента в повечето държави от ЕС се увеличават много случаите на грип А H3N2, нов вариант, под-под-варианта Ка", каза още той."Ваксините действат малко по-слабо. Но първият съвет на центъра е: който иска да се ваксинира, да се ваксинира сега и в момента. Никакви ваксини по хладилниците. Всеки който има възможност, да слага. Въпреки, че много родители имат ваксини и изчакват децата да са в най добро здраве", посъветва специалистът."Анализът на риска казва: Ще бъдат засегнати децата от 5 до 14 годишна възраст, защото нямат достатъчно колективен имунитет срещу под-под -варианта. Да не се плашим, имало е и по -страшни случаи.Всички, които са нелекарствени методи, трябва да се спазват. Маските трябва да са ни в джоба, наблегнете на хигиената на ръцете и проветряването"."Всички директори на училища, центрове за възрастни и медицински директори да подсетят хората, че трябва да са с маски. Когато може да се проветрява, да се проветрява", добави експертът."Мисля, че до две седмици ще започнат да се увеличават случаите на грип. Пикът ще е края на януари, февруари. Слава богу ще имаме дълга ваканция по Коледа и Нова година, дано вълната започне преди това. Защото едно такова прекъсване, и ако хората в градския транспорт носят маски, ако това стане, мисля, че ще е по-добре за здравето на българския народ", изрази мнение д-р Кантарджиев."Хората с проблеми със здравето да ограничат контактите. Кои - хората над 65 години и хроничните заболявания", посъветва специалистът."Най-важното е хората да имат под ръка изписано от лекар лекарство срещу грип. Първият болен вкъщи да започне да го взема, след консултация с лекар по телефона. Първо вдигаш температура, след два часа си на легло с температура, кашлица, болки в мускулите. А тези около тебе превантивно да вземат по една таблетка. След две три седмици, хората в риск, на които се налага да са в контакт с хора, хубаво е те да си направят профилактика", продължи със съветите Кантарджиев.По думите му този нов вариант , който се развива през последните няколко месеца, е получил девет мутации, които го правят по-различен от имунитета на обществото и ваксината. Тя действа, но по-слабо. Затова профилактиката и бързия старт на лечението ще решат проблема."Ако започнем бързо, ще ни мине на другия ден. Ако нещо се обърка, веднага контакт с лекар, особено възрастните. Всеки пети след грипа може да получи бактериално усложнение, тогава лекарят трябва да му изпише правилния антибиотик. Иначе грипа рядко дава усложнения. Но може да се появи тежката грипна пневмония, която трябва да се лекува с кислород. Основен признак е кашлицата с кървави храчки", обясни още Кантарджиев.