Проф. Кантарджиев: Има риск от опасни бактерии след наводнението
Автор: ИА Фокус 09:32
© bTV
В общините Царево и Несебър водата не бива да се използва за питейни нужди. Регионалната здравна инспекция продължава изследването на качеството на водата в засегнатите райони.

От РЗИ-Бургас отчитат влошени показатели на водата в Китен и Свети Влас. Очакват се резултатите от контролните проби навсякъде.

"Фекални води са попаднали във водопровода и има риск от други опасни бактерии, които предизвикват тежки инфекции и от вируси, които могат да причинят много неприятности“, каза пред bTV проф. Тодор Кантарджиев, вирусолог и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Затова дезинфекциране на повърхности и задължително водата трябва да се превари, ако ще се консумира. За готвене, миене на съдове и пиене – само бутилирана вода“, посъветва Кантарджиев.

Относно проблемите с боклука в София и какви зарази може да предизвика огромното количество отпадъци до кофите той каза, че опасността идва от бездомните котки и плъховете, които може да се завъдят около боклука.

Какви вируси има тази есен?

"В момента респираторните инфекции са по-малко от същия период миналата година. Ноември ще се появят случаите на грип. В момента хората ги морят други респираторни инфекции – бокавируси, аденовируси, риновируси. Значи хигиена на ръцете и носене на носни кърпички“, посъветва Тодор Кантарджиев.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести около 200 са новите регистрирани случаи на коронавирус през последната седмица и са с 12% повече от предишната.

