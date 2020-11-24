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Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Àêî èìàøå ñúçíàíèå ó õîðàòà è íîñåõà ìàñêè, íÿìàøå äà èìà òîëêîâà çàðàçåíè
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 16:56 / 24.11.2020Êîìåíòàðè (29)58
© ÁÃÍÅÑ
"Êàòî ñïåöèàëèñò âèíàãè ñúì ãîâîðèë çà íåîáõîäèìîñòòà îò ìåðêè, äà íå ñå ïðåêàëÿâà ñ òÿõ è äà ñå îñèãóðè íîðìàëíîñò çà òÿõíîòî ïðîâåæäàíå. Òðÿáâà äà ñå óáåäÿò õîðàòà. Äîïóñêàò ñå àëòåðíàòèâíè ìíåíèÿ, êîåòî å ñòðàííî“. Òîâà êîìåíòèðà ïðåä ÁÍÐ ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ, äèðåêòîð íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè è ÷ëåí íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá. 

Ïî äóìèòå ìó äî 14-è íîåìâðè ñëó÷àèòå íà Covid-19 ó íàñ ñà ñå óâåëè÷àâàëè ãëàâîëîìíî è îòòîãàâà ñìå â åäíî ïëàòî, êîåòî îáà÷å å êðåõêî. 

"21 äíè å ïåðèîäúò, çà êîéòî òåíäåíöèèòå ñëåä ïðåäïðèåìàíå íà ìåðêèòå ìîãàò äà ñå ïðåöåíÿò... Ïðè äåöàòà ðÿäêî ìîæå äà ñå ðàçâèå êëèíè÷íî ïðîÿâÿâàíå íà êîðîíàâèðóñíàòà èíôåêöèÿ, íî òå ìíîãî ëåñíî çàðàçÿâàò ïî-âúçðàñòíèòå“. 

Íÿìà âêàðâàíå íà õàîñ â îáùåñòâîòî, êàòåãîðè÷åí å ïðîô. Êàíòàðäæèåâ. 

Â ïðåäàâàíåòî "12+3“ òîé ïîä÷åðòà: 

"Íàé-âàæíîòî áåøå, àêî èìàøå ñúçíàíèå ó õîðàòà è òå íîñåõà ìàñêè, íÿìàøå äà èìàìå ïî íàä 3000 ñëó÷àÿ íà äåí, à ùÿõìå äà èìàìå ïî 300 íà äåí. Íî ëèïñâà êîíòðîë è ñúçíàíèå. Íàðóøè ñå è äîâåðèåòî â ëåêàðèòå çàðàäè ïðîòèâîðå÷àùèòå íåùà, êîèòî ñå ãîâîðÿò. Àêî ñè ñå çàðàçèë ñ íèñêîâèðóñíî ÷èñëî ìîæåø äà ïðåìèíåø áîëåñòòà èëè ñ ëåêè ñèìïòîìè, èëè ñ íèêàêâè. Òðÿáâà äà ñìå òðåçâè è äà íå ñå ïëàøèì èçëèøíî“.




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Ïðåñòàíåòå äà îáâèíÿâàòå õîðàòà çà ñîáñòâåíèòå ñè ãðåøêè!!!
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Òóðöèòå,èñïàíöèòå êàòî íîñèõà è êàêâî.Ãúðöèòå ñåãà íèå èì âèíîâíè-íèå ñìå èì çàíåñëè ëÿòîòî çàðàçàòà.Òà íàëè âëèçàõà ñàìî ñ îòðèöàòåëíè òåñòîâå,òîåò çäðàâè õîðà.Âñå íåùî è íà íÿêîé å âèíîâåí.Òî è íà ìåíå âèå ñòå ìè âèíîâíè àìà ìîåòî åãëàñ â ïóñòèíÿ,êàêòî íà ïîâå÷åòî îáèêíîâåíè õîðà,çàùîòî íÿìàìå òâ òðèáóíà.Âìåñòî äà ñòàâàòå ìåäèéíè çâåçäè îòèâàéòå ñè ïðàêòèêóâàéòå ïðîôåñèÿòà-íàëè êàäðè íÿìà.
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Äúðâåíè ôèëîñîôè. Íî...ñïîêîéíî. Òî çàðàçÿâàíåòî íå ñå óñåùà.
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Äîêòîðå, òîëêîâà ìíîãî ñå îïèòâàõòå äà íàïðàâèòå. Ìèñëåõòå, ÷å íàñðåùà èìàòå èíòåëèãåíòåí è ðàçóìåí íàðîä. Ìèñëÿ, ÷å òî÷íî â òîâà å ðàçî÷àðîâàíèåòî Âè. È ìîåòî. È íà âñè÷êè, êîèòî íåçàâèñèìî êîëêî äèàãíîçè èìàò, èì ñå æèâåå. Âñåêè, íà êîãîòî ñúäáàòà å äàëà øàíñ çà æèâîò ñå áîðè çà íåãî. Íàïðàâèõòå , êàêâîòî ìîæåòå. Àç Âè áëàãîäàðÿ. Áúäåòå çäðàâ!
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Åé êîëêî ìíîãî äðàçíèòå, äíåñ öÿë äåí íå ñúì âèäÿë ÷îâåê áåç ìàñêà, à öÿë äåí ñúì ñðåä õîðà, ìíîãî õîðà, ùî ãîâîðèòå òàêèâà ãëóïîñòè, äàæå ïî÷òè âñè÷êè èìàõà ìàëêè øèøåíöà ñúñ äåçèôåêòàíòè....
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Àêî èìàõà ñúçíàíèå ïîëèòèöèòå íÿìàøå äà ñìå íàé-áåäíèòå â Åâðîïà!!!!
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Òîçè ïðîäúëæàâà äà ñå ïîäèãðàâà íà õîðàòà ñòèãà ëúæè èñòðåñèðàíå ñïðåòå âèå ñòå çà ëóäíèöàòà
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Êîëåãàòà òè ïî ñòîë, ñ êîéòî ñå èçÿâÿâàòå íà òåàòðàëíàòà ñöåíà, ïðåäè åäíî èçâåñòíî âðåìå, êîãàòî áåøå íàñòúïèë ïòè÷èÿ ãðèï, íà èíòåðâþ ïðåä Åìèë Êîøëóêîâ, êàòåãîðè÷íî ñå èçðàçÿâà ïðîòèâ ìàñêèòå è ÷å òå â íèêàêúâ ñëó÷àé íå ïðåäïàçâàò îò ïðåíàñÿíåòî íà âèðóñè. ðŸ˜‰
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