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|Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Àêî èìàøå ñúçíàíèå ó õîðàòà è íîñåõà ìàñêè, íÿìàøå äà èìà òîëêîâà çàðàçåíè
Ïî äóìèòå ìó äî 14-è íîåìâðè ñëó÷àèòå íà Covid-19 ó íàñ ñà ñå óâåëè÷àâàëè ãëàâîëîìíî è îòòîãàâà ñìå â åäíî ïëàòî, êîåòî îáà÷å å êðåõêî.
"21 äíè å ïåðèîäúò, çà êîéòî òåíäåíöèèòå ñëåä ïðåäïðèåìàíå íà ìåðêèòå ìîãàò äà ñå ïðåöåíÿò... Ïðè äåöàòà ðÿäêî ìîæå äà ñå ðàçâèå êëèíè÷íî ïðîÿâÿâàíå íà êîðîíàâèðóñíàòà èíôåêöèÿ, íî òå ìíîãî ëåñíî çàðàçÿâàò ïî-âúçðàñòíèòå“.
Íÿìà âêàðâàíå íà õàîñ â îáùåñòâîòî, êàòåãîðè÷åí å ïðîô. Êàíòàðäæèåâ.
Â ïðåäàâàíåòî "12+3“ òîé ïîä÷åðòà:
"Íàé-âàæíîòî áåøå, àêî èìàøå ñúçíàíèå ó õîðàòà è òå íîñåõà ìàñêè, íÿìàøå äà èìàìå ïî íàä 3000 ñëó÷àÿ íà äåí, à ùÿõìå äà èìàìå ïî 300 íà äåí. Íî ëèïñâà êîíòðîë è ñúçíàíèå. Íàðóøè ñå è äîâåðèåòî â ëåêàðèòå çàðàäè ïðîòèâîðå÷àùèòå íåùà, êîèòî ñå ãîâîðÿò. Àêî ñè ñå çàðàçèë ñ íèñêîâèðóñíî ÷èñëî ìîæåø äà ïðåìèíåø áîëåñòòà èëè ñ ëåêè ñèìïòîìè, èëè ñ íèêàêâè. Òðÿáâà äà ñìå òðåçâè è äà íå ñå ïëàøèì èçëèøíî“.
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