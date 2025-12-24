ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Кантардиев препоръча за леки вирусни инфекции: Греяното вино с канела, карамфил и цитрусови плодове помага
©
"Коледа е денят на надеждата и на семейството, на споделената доброта. Празникът винаги е свързан с мисълта за младия Бог и за по-добро начало“, каза пред NOVA NEWS проф. Кантарджиев. Той припомни как традиционно семейството се събирало при най-възрастния член на рода, а трапезата била обредна – с посни ястия и специално приготвени хлябове, в които се поставяли сребърни монети за благословия и късмет.
Епидемиологът обърна внимание на здравословните навици през зимата: "Греяното вино с канела, карамфил и цитрусови плодове е полезно, особено за облекчаване на леки вирусни инфекции. Малко концентрат като ракия също може да помогне, но умерено – 50-100 грама. Прекомерното количество парализира имунната система.“
По повод комерсиализацията на Коледа, проф. Кантарджиев подчерта, че подаръците са важни, "но трябва да дадем част от сърцето си". "Празникът е за душата и за близките, а не само за консумация“, подчерта той.
На младите колеги в медицината проф. Кантарджиев пожела сила и подкрепа: "Тази година младите лекари показаха, че могат да се борят за своето бъдеще тук. Те са бъдещето на медицината в България и трябва да им се осигуряват възможности за учене и достойно заплащане.“
Още по темата
/
СЗО предупреди за нов щам на грипа. Очаква се пикът да бъде до края на декември – началото на януари
17.12
Проф. Кантарджиев: Грипът се разпространява вече епидемично. Лекува се с истински лекарства, не с хранителни добавки
13.12
Доц. Ангел Кунчев: Грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите
08.12
Най-силният имуностимулатор, но не на таблетки, а на скилидки – вижте модерните бабини рецепти
04.12
Още от категорията
/
Здравка Евтимова: Надеждата представлява едно необятно пространство, което никога не може да бъде пренатоварено
12:08
Доц. Дамянова: Пазаруваме, суетим се около трапезата, следим за броя на ястията, но забравяме защо вечерята е постна
11:57
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.