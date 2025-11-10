ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проф. Ива Христова ни предупреди: Грипът тепърва събира сили!
"Грипът тепърва събира сили, за да се засили през декември. Ваксинацията е най-силното оръжие в борбата срещу разпространението на ваксинопредотвратимо заболяване, каквото е грипът. Така че създаването на имунно население намалява циркулацията, тъй като вирусът не може да срещне възприемчив организъм, в който да се намножи и съответно да се предаде на следващите възприемчиви организми. Така че да, всъщност ваксинацията игра огромна роля и тъй като тази година всъщност имаше повече закупени ваксини със 100 хиляди спрямо миналата година и това оказва влияние. Но от началото на сезона, от 40-та седмица, ние сме вече 45-та свърши, нивата на грип и остри респираторни заболявания са под нивата на миналата година", каза проф. Ива Христова.
Според думите на проф. Христова през зимния сезон ще доминира грипът от тип А.
"Първо като интензитет очакваме като миналата година. В някакъв случай не е по-силно и нещо по-различно. Като тип винаги АН1N1 т.е. пандемичният щам доминира. Към момента за нашата страна обаче почти изравнени са бройките и на АH3N2. Тип А категорично. Тип Б ще наблюдаваме към края на така епидемичната вълна."
Проф. Христова подчерта, че назалните ваксини за деца са подходящи за деца над 2 години, докато инжекционните могат да защитят и най-малките, тъй като се поставят от 6-месечна възраст.
"Аз първо искам да кажа, че за децата са показани не само инхалаторните ваксини, които очевидно не стигнаха назалните, но и инжекционните . Ако е за възрастни, трябва да се прецизира. И второ, когато се слага за пръв път, трябват две дози. Но инжекционните дори са показани за по-малки деца. Те са изпитани за деца над 6 месеца. Докато инхалаторните са за деца над 2 години. Но първата среща с вируса, особено за деца в ясленска възраст, става именно преди втората година. Така че трябва да се има предвид, че инжекционните могат да се прилагат."
"Ваксината се доказва, интерес има и за мен това е важно", подчерта проф. Христова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12138
|предишна страница [ 1/2023 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: