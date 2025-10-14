Новини
Проф. Ива Христова: Всички ще се срещнат с грипа! Много е заразен!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:19Коментари (0)38
©
Ваксините против грип пристигат поетапно и цялото количество ще дойде до края на октомври. За тези, които са се записали, ваксини ще има. Поръчани са много повече ваксини, ако има търсене, догодина може да има още повече. Това каза проф. Ива Христова, която е шефка на Института по заразни и паразитни болести пред NOVA.

"Всички ще се срещнат с грипа, той е много заразно заболяване, но една голяма част няма да се заразят, една малка част ще се разболеят, но дори няма да разберат - ден-два ще имат неразположение, една четвърт ще го прекарат по-тежко, а 1% ще стигнат и до болница", обясни тя.

 И добави, че съдейки за преминаването му през Южното полукълбо, няма нещо специфично. Проф. Христова обясни, че ваксините са съобразени с щамовете, които циркулират. В момента обаче имало доста COVID.

"Всяка четвърта проба, която изследваме в момента, е положителна за COVID", съобщи тя.

