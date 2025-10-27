ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Ива Христова: Вирусите вече циркулират активно
Тя обясни, че по отношение на инфекциозните заболявания към момента от респираторните се регистрира основно COVID-19.
"Засега случаите на грип са все още единични. Всъщност след 40-ата седмица (а вече сме в 43-тата) започва така нареченият грипен сезон, така че е логично да започваме да доказваме единични случаи. Но реалната картина не е точно такава – има доста повече грип. Съдейки по данните от Западна Европа, където макар и в ниски стойности, грипната циркулация се засилва, както и по резултатите от антигенните тестове у нас, грипът вече е сред нас. Засега е на много ниски нива, но циркулацията му постепенно се увеличава и вероятно ще достигне своя пик в края на януари", посочи пред NOVA NEWS тя.
Тя отчете, че се увеличават и острите респираторни заболявания: "В нашата лаборатория най-често доказваме SARS-CoV-2, следван от риновируси. В момента най-високи са стойностите на COVID-19, но според данните от Западна Европа се очаква те да започнат да намаляват, а нашите тенденции обикновено следват тези там с известно закъснение".
А като цяло, по отношение на инфекциозната заболеваемост, водещото място е за варицелата.
"Имаме по 25–30 хиляди случая на година. Само за последната седмица са регистрирани около 200 случая като броят им расте. От началото на годината те са 17 хиляди с тенденция да достигнат и дори да надхвърлят 20 хиляди. В детските колективи основните проблеми са варицелата и скарлатината, но трябва да отбележим, че скарлатината е значително по-назад – с около десет пъти по-малък брой случаи, приблизително 30 на седмица. От началото на годината случаите са около 2800", показва статистиката, цитирана от проф. Христова.
Директорът на НЦЗПБ беше категорична, че добрата новина е, че за ваксината срещу варицела вече има "зелена светлина“ да влезе като част от задължителния имунизационен календар. Тя подчерта, че доколкото има информация, са осигурени необходимите средства за тези ваксини като сега остава те да бъдат гласувани. Ваксината ще се прилага на децата, които подлежат на имунизация в момента – на възраст между 12 и 15 месеца, като при тях трябва да се направи първата доза. Втората се поставя между 4 и 6 години.
