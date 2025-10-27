Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Проф. Ива Христова: Вирусите вече циркулират активно
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:08Коментари (0)75
© NOVA NEWS
Твърде вероятно е в последната седмица на януари да отбележим пиковите стойности на грипа у нас. Ако сега имаме около 65 на 10 000 души заболели, тогава ще достигнем до около 200 на 10 000 души. Това прогнозира директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

Тя обясни, че по отношение на инфекциозните заболявания към момента от респираторните се регистрира основно COVID-19.

"Засега случаите на грип са все още единични. Всъщност след 40-ата седмица (а вече сме в 43-тата) започва така нареченият грипен сезон, така че е логично да започваме да доказваме единични случаи. Но реалната картина не е точно такава – има доста повече грип. Съдейки по данните от Западна Европа, където макар и в ниски стойности, грипната циркулация се засилва, както и по резултатите от антигенните тестове у нас, грипът вече е сред нас. Засега е на много ниски нива, но циркулацията му постепенно се увеличава и вероятно ще достигне своя пик в края на януари", посочи пред NOVA NEWS тя.

Тя отчете, че се увеличават и острите респираторни заболявания: "В нашата лаборатория най-често доказваме SARS-CoV-2, следван от риновируси. В момента най-високи са стойностите на COVID-19, но според данните от Западна Европа се очаква те да започнат да намаляват, а нашите тенденции обикновено следват тези там с известно закъснение".

А като цяло, по отношение на инфекциозната заболеваемост, водещото място е за варицелата.

"Имаме по 25–30 хиляди случая на година. Само за последната седмица са регистрирани около 200 случая като броят им расте. От началото на годината те са 17 хиляди с тенденция да достигнат и дори да надхвърлят 20 хиляди. В детските колективи основните проблеми са варицелата и скарлатината, но трябва да отбележим, че скарлатината е значително по-назад – с около десет пъти по-малък брой случаи, приблизително 30 на седмица. От началото на годината случаите са около 2800", показва статистиката, цитирана от проф. Христова.

Директорът на НЦЗПБ беше категорична, че добрата новина е, че за ваксината срещу варицела вече има "зелена светлина“ да влезе като част от задължителния имунизационен календар. Тя подчерта, че доколкото има информация, са осигурени необходимите средства за тези ваксини като сега остава те да бъдат гласувани. Ваксината ще се прилага на децата, които подлежат на имунизация в момента – на възраст между 12 и 15 месеца, като при тях трябва да се направи първата доза. Втората се поставя между 4 и 6 години.

Още по темата: общо новини по темата: 12131
23.10.2025 »
23.10.2025 »
19.10.2025 »
17.10.2025 »
15.10.2025 »
14.10.2025 »
предишна страница [ 1/2022 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
11:49 / 25.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
09:09 / 25.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
13:52 / 25.10.2025
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
10:00 / 25.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
51-ото Народно събрание
Изкуствен интелект
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: